Ciclocross, Coppa del Mondo 2020-2021: Wout Van Aert prenderà parte alla terza prova che si terrà il 27 dicembre a Dendermonde

Wout Van Aert prenderà parte alla terza tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di ciclocross che si terrà domenica 27 dicembre sull’inedito tracciato di Dendermonde, in Belgio. Lo ha da poco annunciato Het Nieuwsblad. Il fiammingo, che è arrivato terzo nella prima prova della manifestazione che si è svolta a Tabor, e secondo ieri a Namur, al momento si trova al secondo posto in classifica generale e si sta facendo ingolosire dall’opportunità di vincere la terza Coppa del Mondo della carriera. Van Aert, infatti, ora sta anche prendendo in seria considerazione l’ipotesi di partecipare alle ultime due frazioni della challenge targata UCI che si terranno una a Hulst il 3 gennaio 2021 e una a Overijse, sul leggendario tracciato del Druivencross, la classicissima del ciclocross, il 24 gennaio.

Se Van Aert dovesse conquistare la Coppa del Mondo per la terza volta in carriera, diventerebbe il recordman di successi, al pari di Richard Groenendaal e di De Kannibaal van Baal Sven Nys. Questo perché quattro dei sette trionfi ottenuti nella challenga da Nys, vale a dire quelli compresi tra la stagione 2004-2005 e la stagione 2007-2008, non vengono riconosciuti dall’Unione Ciclistica Internazionale.

A Dendermonde, inoltre, Van Aert non troverà Mathieu van der Poel, il quale ha optato per disputare altre gare del fitto calendario natalizio. Tuttavia, la concorrenza sarà comunque di primissimo livello data la presenza dell’enfant prodige Tom Pidcock, del leader di Coppa del Mondo Michael Vanthourenhout, del campione d’Europa Eli Iserbyt, del campione del Belgio Laurens Sweeck e del vincitore delle ultime due edizioni della challenge targata UCI Toon Aerts.

Foto: Lapresse