Ciclismo, Valerio Conti vittima di un incidente: tamponato da una vettura e lussazione della clavicola

Non arrivano notizie lusinghiere a proposito di Valerio Conti. Il corridore romano della UAE Team Emirates, come riportato da cyclingpro.net, è stato vittima di un incidente mentre si allenava vicino al proprio domicilio a Montecarlo.

L’atleta nostrano è stato tamponato da una vettura e sbalzato contro muro. Un altro ciclista si è attivato per chiamare i soccorsi, prontamente giunti sul posto con un’ambulanza. Il 27enne del Bel Paese non ha riportato fratture, ma dovrà comunque interrompere la propria attività agonistica su strada per la lussazione della clavicola.

“Gli esami radiografici ai quali si è sottoposto Conti presso l’ospedale di Nizza hanno evidenziato la lussazione di 2° grado della clavicola. È stato valutato che un intervento chirurgico non fosse necessario. Valerio non potrà pedalare su strada per tre settimane, ma già dai prossimi giorni sarà in grado di allenarsi utilizzando i rulli”, è quanto riferito dal dottor Michele De Grandi. Un episodio che, ancora una volta, pone l’accento sulla problematica della sicurezza per i ciclisti nel viver quotidiano.

Foto: LaPresse