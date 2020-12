Ciclismo, Tour Down Under cancellato? Arriva il Santos Festival of Cycling 2021

Dopo la cancellazione forzata del Santos Tour Down Under, gli organizzatori della breve corsa a tappe australiana non hanno mollato il colpo, e hanno deciso di reinventarsi istituendo un evento del tutto nuovo: il Santos Festival of Cycling, che si terrà da martedì 19 a domenica 24 gennaio. Sarà dunque un festival del ciclismo nazionale della durata di sei giorni, che includerà una varietà di discipline, tra cui strada, pista, paraciclismo, BMX, mountain bike e ciclocross.

Il programma si aprirà con l’Adelaide Track Event al Gepps Cross Superdrome, seguito da una gara di quattro tappe della National Road Series (NRS) con frazioni sia maschili che femminili che si terranno lo stesso giorno, mostrando le regioni di Barossa, Adelaide Hills e Fleurieu. I dettagli del programma per paraciclismo, pista, ciclocross, mountain bike e BMX saranno disponibili nelle prossime settimane.

Come parte del piano di gestione Covid-19 del Festival, verranno emessi biglietti per gli eventi che includeranno ingressi a capacità limitata per la partenza e l’arrivo della gara su strada. Sarà richiesto un biglietto gratuito che sarà disponibile da lunedì 14 dicembre su www.tourdownunder.com.au/ticketing . Nel momento in cui gli accessi saranno esauriti, gli appassionati potranno seguire l’evento su uno dei punti panoramici, per godersi la gara in modo sicuro e con una certa distanza sociale. I biglietti per gli altri eventi saranno annunciati a tempo debito.

Di seguito potrete trovare le tappe del Santos Festival of Cycling NRS:

– Prima tappa, giovedì 21 gennaio: Seppeltsfield – Tanunda (uomini: 106.8km / donne: 80.7km)

– Seconda tappa, giovedì 22 gennaio: Birdwood – Lobethal (uomini: 116km / donne: 97.3km)

– Terza tappa, venerdì 23 gennaio: McLaren Vale – Willunga Hill (uomini: 88.2km / donne: 48.8km)

– Quarta tappa, sabato 24 gennaio: Victoria Park, Adelaide (Criterium)

