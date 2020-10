Ciclismo, Tour Down Under 2021 a rischio cancellazione. Decisione definitiva tra una settimana

Dopo un’edizione 2020 andata in archivio regolarmente e senza intoppi, potrebbe essere a serio rischio annullamento il Tour Down Under 2021. Come riporta tuttobiciweb.it, gli ultimi aggiornamenti da parte degli organizzatori dell’evento non sono molto incoraggianti e la prossima edizione della manifestazione ciclistica aussie potrebbe essere cancellata. L’Australia è attualmente un Paese Covid-Free, perciò è necessaria una quarantena di due settimane all’arrivo (oltre chiaramente al tampone negativo) per poter circolare liberamente all’interno dello stato oceanico.

L’UCI sta lavorando in questi giorni insieme agli organizzatori e alle varie squadre per valutare le possibili opzioni, ma non sarà semplice trovare una soluzione favorevole a tutte le parti in causa. I team sarebbero infatti costretti a ridurre sensibilmente il numero di persone impegnate, con meno di 20 elementi complessivi tra corridori e staff. Una decisione definitiva verrà presa entro la prossima settimana, ma la sensazione è che il regolare svolgimento della tradizionale corsa australiana di inizio stagione sia davvero a rischio.

erik.nicolaysen@oasport.it

Credit: Creative Screen / Shutterstock.com