Ciclismo: tante squadre ancora in dubbio sulla possibilità di vaccinare i corridori

La nuova stagione ciclistica è pronta a ripartire, le varie squadre a breve inizieranno i propri ritiri invernali in vista del 2021. I dubbi sono però ancora tanti: l’annata appena passata è stata sconvolgente per tutto il mondo dello sport e i problemi per quanto riguarda il Covid-19 non sembrano essere ancora risolti. Il nuovo dilemma è legato al vaccino: la UAE Emirates, con Mauro Gianetti a farne da portavoce, ha deciso di voler vaccinare, appena possibile, tutta la compagine.

Le altre squadre World Tour al momento non sembrano essere totalmente d’accordo. I primi ad esprimersi sono stati quelli della Sunweb (nuovo DSM) ai microfoni di Wielerlifts: “Non bypassaremo il governo e non selezioneremo i vaccini. Parliamo di salute pubblica e questo è il modo in cui trattiamo la questione. Seguiamo e supportiamo le linee guida dei governi nazionali”.

Simile il discorso di John Lelangue della Lotto Soudal a Het Laatse Nieuws: “Il ciclismo è solo uno sport. Io sono CEO per un imprenditore belga. Fino a quando il governo belga non dirà che gli atleti possono essere vaccinati seguiremo i normali protocolli per il coronavirus”.

Più vicina al team emiratino invece la Jumbo-Visma: “Se dovesse presentarsi l’opportunità, lo faremo su base volontaria”.

Foto: Lapresse