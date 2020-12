Ciclismo, Matteo Pelucchi e Lasse Norman Hansen approdano in Qhubeka ASSOS. Rinnovo per Janse van Rensburg

Continua senza sosta la campagna acquisti 2021 del Team Qhubeka ASSOS, che dopo l’ingaggio di Fabio Aru, è lieta di annunciare l’arrivo del quarto azzurro della formazione, il velocista Matteo Pelucchi, e poi del danese Lasse Norman Hansen, un altro ottimo sprinter per la squadra. Quest’ultima ha anche rinnovato il contratto dell’ex campione sudafricano Reinardt Janse van Rensburg.

Van Rensburg. affronterà la sua decima stagione assieme a quella che è l‘unica squadra WorldTour registrata UCI nel continente africano. In questi anni è stato incoronato campione nazionale nel 2017, ha vinto il Tour de Langkawi nel 2016 e ha anche ottenuto vittorie in Portogallo, Belgio, Australia e Paesi Bassi. Anche per il 2021 cercherà di svolgere ancora una volta un ruolo inestimabile come corridore chiave, veloce e di supporto. Il 31enne ha completato cinque Tour de France consecutivi, e spera ancora una volta di lottare per il roster della Grande Boucle del 2021.

Accanto al campione italiano ed europeo Giacomo Nizzolo ci sarà una persona che conosce molto bene, un fido scudiero, compagno di allenamenti, e ‘vicino di casa’ come il 31enne Matteo Pelucchi, reduce da una stagione assieme alla Bardiani CSF Faizanè. Nel palmares del velocista di Giussano spiccano numerose vittorie allo sprint, comprese tappe al Giro di Polonia, Tirreno-Adriatico e Tour de Langkawi, e nel 2020 ha ottenuto quattro piazzamenti tra i primi dieci nelle brevi corse a tappe da lui disputate.

“Il progetto del Team Qhubeka ASSOS è qualcosa in cui credo fortemente, ed entrare a far parte del team per la prossima stagione è qualcosa di fantastico – ha dichiarato il brianzolo nel comunicato stampa della squadra – Conosco Nizzolo fin dall’infanzia, quindi non vedo l’ora di lavorare non solo con un buon amico, ma anche con uno dei migliori atleti del gruppo. Ha avuto un 2020 piuttosto buono prima di doversi fermare a causa di un infortunio, quindi cercherò di contribuire a un successo ancora più grandi per la prossima stagione”.

Sarà dunque un Team Qhubeka ASSOS fortemente focalizzato sulle volate visto che oltre a Van Rensburg e a Matteo Pelucchi ci sarà anche il 28enne Lasse Norman Hansen, un corridore con un ampio set di abilità che fornirà un’eccellente opzione a supporto del velocista di punta della squadra, ossia proprio Giacomo Nizzolo. Il danese è anche una delle principali star della pista avendo vinto l’oro olimpico nell’Omnium a Londra 2012 e il bronzo a Rio de Janeiro. È una parte fondamentale delle ambizioni della nazionale danese ai Giochi Olimpici di Tokyo, che recentemente ha battuto il record mondiale nell’inseguimento a squadre a Berlino, e prenderà di mira anche la Madison con Michael Morkov.

