Ciclismo, Mark Cavendish si pagherà lo stipendio alla Deceuninck-Quick Step con uno sponsor! “Noi non avevamo budget per lui”

È notizia di tre giorni fa il passaggio di Mark Cavendish alla Deceuninck-Quick Step per la prossima stagione, ma quest’oggi emergono dettagli davvero molto interessanti sulle modalità dell’accordo tra il velocista britannico e la squadra belga. Patrick Lefevere, manager del team Deceuninck-Quick Step, ha confermato che la firma del 35enne sprinter inglese è arrivata nel corso dell’ultima settimana con Cavendish che ha contribuito riuscendo a trovare le risorse finanziarie per pagare il suo contratto grazie ad uno sponsor (fonte: Cyclingnews). Di seguito le dichiarazioni di Lefevere a proposito dell’accordo con Cannonball.

“Dopo l’ultima gara a De Panne era in hotel a Kortrijk, l’ho invitato nel mio ufficio e mi ha detto: ‘Non voglio fermarmi così. Voglio tornare’. Ho replicato: Mark, non ho davvero un euro. Il mio budget è già esaurito. Lui ha risposto che se avesse trovato qualcuno pronto a pagare il suo contratto, avrebbe potuto correre. Credevo che sarebbe stato difficile trovare qualcuno, ma una settimana dopo ho ricevuto una telefonata. Mi hanno chiamato dicendomi che avevano parlato con Mark ed erano interessati. Abbiamo iniziato a parlare e alla fine è successo“.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse