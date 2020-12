Ciclismo, Mark Cavendish correrà per la Deceuninck-Quick Step: “È come un ritorno a casa”

Mark Cavendish è un nuovo corridore della Deceuninck-Quick Step. La squadra belga ha annunciato l’ingaggio del britannico, che torna così alla corazzata di Patrick Lefevere dopo avervi già corso dal 2013 al 2015, collezionando ben 44 successi. Il 35enne rivestirà la casacca blu dopo aver trascorso un anno alla Bahrain-Merida (questo tormentato 2020) e quattro stagioni con la Dimension Data (2016-2019), anche se i risultati non sono più stati quelli dei giorni migliori, tanto che si era parlato anche di un possibile ritiro al termine di questa stagione.

Il Campione del Mondo 2011 e trionfatore alla Milano-Sanremo 2009 ha collezionato quasi 150 successi tra i professionisti ed è uno dei pochi uomini in grado di portare a casa la maglia della classifica a punti in tutti i tre Grandi Giri. Il velocista dell’Isola di Man cercherà di rilanciarsi e di essere ancora protagonista nel massimo circuito internazionale.

Queste le prime dichiarazioni rilasciate da Mark Cavendish attraverso i canali ufficiali della Deceuninck-Quick Step: “Non posso spiegare quanto sia felice di tornare a far parte della Deceuninck Quick-Step. Non ho mai nascosto quanto abbia nel cuore il ricordo del tempo passato con questa squadra e per me questo è come un ritorno a casa. Oltre all’incredibile gruppo di corridori, non vedo l’ora di ricominciare a lavorare con lo staff, la maggior parte del quale era qui durante il mio primo periodo, tutte persone che hanno avuto un ruolo in uno dei momenti di maggior successo della mia carriera, un periodo di cui sono immensamente orgoglioso. Anche con una stagione estremamente difficile e sconvolta come quest’anno, hanno dimostrato quanto siano forti e uniti e spero di poter portare qualcosa in più alla loro causa. Non vedo l’ora di tornare nel Wolfpack“.

Patrick Lefevere, CEO della Deceuninck-Quick Step, ha manifestato tutto il suo entusiasmo: “Noi e Mark condividiamo molti bei ricordi e abbiamo una storia che va molto indietro nel tempo. Durante il suo periodo con la squadra, non ha solo conquistato dozzine di vittorie, ma ha mostrato un’incredibile forza e la capacità di fare gioco di squadra. Siamo felici di riaverlo nella nostra famiglia, poiché è un leader e porta con sé un bagaglio di esperienze che può condividere con i nostri giovani corridori, ma allo stesso tempo siamo fiduciosi che abbia ancora qualcosa da dare alla squadra“.

Foto: Lapresse