Ciclismo, Marc Hirschi punta dritto sulle Olimpiadi: “La gara più importante del 2021 quella di Tokyo”

Bronzo ai Mondiali di Imola, vittoria alla Freccia Vallone, seconda piazza alla Liegi-Bastogne-Liegi ed un Tour de France tutto all’attacco con un successo di tappa. Difficile chiedere qualcosa in più ad un super Marc Hirschi in questo 2020: l’elvetico è entrato nell’élite mondiale del ciclismo e l’anno prossimo dovrà ovviamente riuscire a confermarsi.

Le sue parole riportate da Tuttobiciweb: “Sarà difficile per me la prossima stagione perché mi osserveranno e anche raggiungere gli stessi risultati sarà tutt’altro che semplice. Sarò guardato di più, lo so. Sono ancora giovane ma anche molto motivato a raggiungere il livello del 2020 e voglio essere positivo. Il 2020 è stata una stagione speciale e molto breve e spero di correre la prossima in un modo normale”.

Una prima bozza di programma: “Parteciperò sicuramente alle Classiche, non è stata ancora presa una decisione sulle gare fiamminghe e poi mi piacerebbe correre un grande giro. Ma è impossibile decidere in questo momento, perché il percorso del Giro d’Italia ancora non è stato presentato”.

Mirino puntato sulle Olimpiadi: “Sto puntando anche ai Giochi di Tokyo, è un’opportunità che capita solo ogni quattro anni. Forse questo sarà anche l’unico percorso olimpico adatto alle mie caratteristiche in tutta la carriera: per questo la corsa su strada a Tokyo sarà per me la gara più importante del prossimo anno”.

