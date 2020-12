Ciclismo, la UAE Emirates: “Il nostro obiettivo sarà quello di vaccinare tutta la squadra per gennaio”

La doppia positività tra Abu Dhabi Tour e Giro d’Italia di Fernando Gaviria è stata sicuramente uno degli eventi più sconvolgenti nel mondo del ciclismo causati dal Covid-19. A patirne le conseguenze ovviamente il corridore colombiano e la sua squadra, la UAE Emirates. L’obiettivo del team emiratino in vista della nuova stagione è quello di vaccinare tutta la compagine per non rischiare nuovamente nel 2021.

A parlarne alla Gazzetta dello Sport è stato il team manager Mauro Gianetti: “Stiamo organizzando un training camp ad Abu Dhabi a gennaio e il nostro obiettivo sarà quello di vaccinare tutti in quella occasione. Abbiamo già stilato il programma con il nostro personale medico. Siamo pronti ad iniziare la procedura non appena il vaccino verrà convalidato e approvato dagli organismi di certificazione. In ogni caso, il vaccino non sarà imposto a nessuno. Sarà una scelta personale“.

Foto: Lapresse