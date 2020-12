Ciclismo, il 2021 di Alexander Kristoff si dividerà tra Classiche e Tour de France

Alexander Kristoff ha già pianificato quello che sarà il suo 2021 ciclistico. Per la sua quarta annata in UAE Team Emirates, l’ex campione europeo, ha dichiarato a Jarle Fredagsvik, giornalista di di Procycling.no, quello che sarà il suo programma per la prossima stagione, che si focalizzerà prevalentemente sulle Classiche, per poi culminare con il Tour de France e la sua nona partecipazione alla grande corsa a tappe francese, con l’intenzione di puntare dritto alla quinta, se non più, vittoria di tappa.

Il norvegese di Oslo riprenderà le corse in Spagna con il Challenge Mallorca (28-31 gennaio), anche se i suoi obiettivi importanti arriveranno più tardi. Per preparare la Milano-Sanremo (26 marzo), il 33enne affronterà in precedenza la Parigi-Nizza (7-14 marzo). Quindi, gareggerà in tutte le classiche delle Fiandre, incluso il Giro delle Fiandre (4 aprile) e la Parigi-Roubaix (11 aprile). Per prepararsi al Tour de France (26 giugno – 18 luglio), andrà al Giro di Svizzera (6-13 giugno). Il resto del suo programma dopo la Grande Boucle non è ancora noto, ma non è da escludere la sua partecipazione ai Mondiali di Anversa.

Il programma di Alexander Kristoff per la stagione 2021:

– 28-31 gennaio: Challenge Mallorca

– 3-7 febbraio: Volta a la Comunitat Valenciana

– 11 febbraio: Classica de Almeria

– 17-21 febbraio: Tour dell’Algarve

– 27 febbraio: Omloop Het Nieuwsblad

– 28 febbraio: Kuurne-Bruxelles-Kuurne

– 7-14 marzo: Parigi-Nizza

– 20 marzo: Milano-Sanremo

– 26 marzo: E3 Saxo Bank Classic

– 28 marzo: Gand-Wevelgem

– 31 marzo: Dwars door Vlaanderen

– 4 aprile: Giro delle Fiandre

– 11 aprile: Parigi-Roubaix

– 1 maggio: Eschborn-Frankfurt

– 19-24 maggio: Giro della Norvegia

– 4 giugno: GP Gippingen

– 6-13 giugno: Giro della Svizzera

– 26 giugno – 18 luglio: Tour de France

Foto: Lapresse