Ciclismo, Davide Rebellin correrà fino a 50 anni! Contratto con una squadra asiatica Continental

La notizia era nell’aria, ma nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità: Davide Rebellin gareggerà ancora! Il corridore 49enne, al culmine dell’esperienza con il team Meridiana Kamen, ripartirà dall’Asia, e più precisamente dalla Cambodia Cycling Academy, squadra con appena un anno di vita e licenza Continental.

Nel corso della sua infinita carriera, Rebellin ha vinto per tre volte la Freccia Vallone (2004, 2007 e 2009), una volta la Amstel Gold Race (2004), una Liegi-Bastogne-Liegi (2004) e una tappa al Giro d’Italia 1996 con arrivo a Monte Sirino, mentre l’ultimo successo risale al 2019, al Crito’Star. Da segnalare inoltre l’ottavo posto all’ultimo Sibiu Tour, prima competizione del 2020 dopo il blocco dovuto all’emergenza coronavirus.

Tra le pagine più grigie della carriera c’è invece il controverso caso di doping del 2009, che ha comportato la squalifica del corridore fino al 2011, e la conseguente revoca della medaglia d’argento conquistata alle Olimpiadi di Pechino 2008 dietro allo spagnolo Samuel Sanchez. Dopo essere stato completamente assolto dalla giustizia ordinaria, Rebellin ha vissuto quattro stagioni importanti con la compagine polacca CCC dal 2013 al 2016.

Nella prossima stagione il decano del ciclismo italiano farà cifra tonda, poichè compirà 50 anni il 9 agosto, e chissà che la carriera possa proseguire ancora, per continuare a divertirsi sulle due ruote come un ragazzino tra i ragazzini, e magari togliersi qualche altra soddisfazione…

Foto: Luca Tedeschi – LivePhotoSport