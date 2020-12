Ciclismo, Cherie Pridham sarà la prima ds donna. Sarà al timone della Israel Start-Up

Secondo quanto riportato da tuttobiciweb.it, nella stagione 2021 la Israel Start-Up Nation vedrà nel proprio staff tecnico il primo ds israeliano, Dror Pekatch, e la prima ds donna del WorldTour, la britannica Cherie Pridham. Per Pekatch si tratta di un ritorno, mentre Pridham ha già lavorato in questo ruolo nella Raleigh.

Così Cherie Pridham: “Mi sento orgogliosa e privilegiata di essere la prima donna direttore sportivo a livello WorldTour, entrando a far parte di una delle migliori squadre del mondo. Voglio dare il massimo per me per ispirare tute coloro che vorranno seguire la mia strada. Il mio ruolo è Directeur Sportif, non Female Directeur Sportif, e so che ci si aspetta che mi concentri su questo aspetto. Affronterò gli stessi problemi dei miei colleghi: commetterò gli stessi errori e avrò anche gli stessi successi“.

Invece Dror Pekatch afferma: “Sono entusiasta di tornare: il percorso che la squadra ha intrapreso sin dalla sua fondazione è semplicemente incredibile. Gli atleti israeliani sono stati il cuore e il nucleo di questo team, ma ora vengono giustamente considerati alla pari degli altri: siamo qui tutti insieme per lottare verso un unico obiettivo, la vittoria“.

Foto: LaPresse