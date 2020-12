Ciclismo, Ahmed Madan sarà il primo corridore del Bahrain a gareggiare nel circuito World Tour

Il grande circuito del World Tour sarà ancora più internazionale nel 2021, quando Ahmed Madan diventerà il primo corridore del Bahrain a gareggiare nella massima categoria, visto che nella giornata odierna è arrivata la firma del ventenne Ahmed con la ‘squadra di casa’, la Bahrain Victorious.

Da quando il team Bahrain è entrato a far parte dell’UCI WorldTour nel 2017, una delle massime ambizioni della formazione è sempre stata quella di ispirare i giovani ciclisti, e sviluppare quelli più talentuosi per poter correre con i migliori del mondo nel grande gruppo dei professionisti. Ed ecco che è arrivato Ahmed Madan. Entrato a far parte della squadra nazionale del Bahrain nel 2018, dopo una serie di ottime prestazioni, il potenziale di questo giovane è stato premiato con un posto nella Bahrain Cycling Academy, fondata da Sua Altezza Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, per fornire ai promettenti e giovani ciclisti un percorso verso il ciclismo professionistico.

Dopo un anno di gare con la Bahrain Cycling Academy, Ahmed è passato nel circuito Continental UCI. La sua passione e il suo atteggiamento hanno attirato l’attenzione del presidente della federazione ciclistica, Shaikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, che lo ha identificato come un ciclista dal grande potenziale.

Tramite il comunicato stampa della Bahrain Victorious,Sua Altezza Shaikh Khalid bin Hamad Al Khalifa ha commentato così l’approdo del corridore bahreinita: “Ahmed è approdato sulla scena ciclistica attraverso giri di gruppo e mountain bike, ma ha iniziato a mostrare il suo talento una volta che ha iniziato a correre su strada. Il suo primo training camp con la nazionale è stato in Turchia, dove ha mostrato rapidamente il suo potenziale. La sua passione per il ciclismo è la sua più grande risorsa, perché lo spinge a mettere in campo la formazione necessaria per raggiungere il massimo. La scorsa stagione ha corso con la Bahrain Cycling Academy tra le Continental. Fare il passo del WorldTour è una grande impresa poiché Ahmed è il primo corridore del Bahrain a unirsi ai corridori d’élite del mondo del ciclismo. Si spera che Ahmed possa guidare una nuova ondata di ciclisti del Bahrain che un giorno potranno competere ai massimi livelli e portare il successo al ciclismo nel Regno”.

Ahmed non vede l’ora che inizi la sua prima stagione nel WorldTour e spera di poter ispirare altri giovani del Bahrain ad intraprendere questo sport e raggiungerlo ai massimi livelli. Al momento della firma con la squadra, Ahmed ha dichiarato: “Innanzitutto, vorrei ringraziare Sua Altezza Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, che ha dato a tutti i giovani ciclisti del Bahrain un percorso per poter competere in questo fantastico sport. Sono entusiasta di firmare per questa squadra e voglio lavorare sodo per rendere orgoglioso il Bahrain. Questa è un’opportunità per portare il mio ciclismo al livello successivo e imparare da alcuni dei migliori ciclisti del mondo”.

Foto: Comunicato stampa Bahrain Victorius