Si avvicina la conclusione di questo terribile 2020 e, come da tradizione, arriva il momento dei bilanci di quest’anno. Indubbiamente la pandemia ha messo a dura prova tutta l’umanità e l’intero pianeta ne ha risentito a livello economico e sociale. Stiamo affrontando il periodo peggiore dai tempi del secondo dopoguerra e non si sa ancora quando riusciremo a lasciarci tutto questo alle spalle. Si preannunciano ancora mesi difficili, anche se bisogna cercare di essere ottimismi e provare a guardare al futuro con grande speranza.

Gli ultimi 12 mesi sono stati particolarmente complessi e la crisi si è abbattuta anche sul mondo sportivo. Le ultime statistiche, però, sono state pubblicate a maggio 2020 e si riferiscono ai dodici mesi precedenti, quando la pandemia era ben lontana. Quanti soldi hanno guadagnato gli sportivi? Roger Federer è lo sportivo più pagato al mondo secondo la tradizionale classifica annuale stilata dalla celeberrima e quotata testata Forbes. Il tennista ha guadagnato 106,3 milioni di dollari ed è così riuscito a battere davvero di un soffio i calciatori Cristiano Ronaldo (105 milioni di dollari) e Lionel Messi (104 milioni di dollari). Lo svizzero è diventato il primo tennista a primeggiare in questa graduatoria in 30 anni di storia ed è il nono atleta a conquistare il primo posto dal 1990.

Il 38enne deve ringraziare i suoi lauti accordi con sponsor importanti tra cui spiccano Uniqlo, Credit Suisse, Mercedes-Benez e altre 10 aziende (100 milioni di dollari provengono da loro, solo 6 milioni dal campo!). Mastica amaro Cristiano Ronaldo (45 milioni di dollari tra Nike, Altice, Herbalife) ma l’attaccante portoghese della Juventus si consola battendo l’eterno rivale Lionel Messi (32 milioni di euro da Adidas, MasterCard, Pepsi) che perde la leadership conquistata lo scorso anno.

Nella top 100 degli sportivi più ricchi al mondo sono presenti atleti provenienti da 21 Paesi e da 10 sport differenti. Ci sono soltanto due donne ovvero le tenniste Naomi Osaka e Serena Williams (rispettivamente 29ma con 37,4 milioni e 33ma con 36 milioni). Non ci sono italiani nella top 100, si entrava con i 21,8 milioni di dollari del calciatore spagnolo Sergio Ramos.

Altri sportivi particolarmente conosciuti anche alle nostre latitudini e ben posizionati in questa classifica? Lewis Hamilton, Campione del Mondo di F1, è tredicesimo con 54 milioni di dollari mentre il pugile Tyson Fury, Campione del Mondo WBC dei pesi massimi, è undicesimo con 57 milioni e ha così vinto il confronto economico con Anthony Joshua (Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei massimi fermatosi a 47 milioni). Il tennista Novak Djokovic, numero 1 al mondo, è 23mo con 44,6 milioni e ha così regolato il collega Rafael Nadal (27mo con 40 milioni).

Lo sportivo italiano più ricco è Danilo Gallinari. Un giocatore di basket che milita in NBA,. Il 32enne ha firmato un triennale con gli Atlanta Hawks per complessivi 61,5 milioni di dollari, dunque circa 17 milioni di euro a stagione. Gli altri dati risalgono alla fine del 2019, secondo MF-Milano Finanza. Sul podio troviamo due calciatori ovvero Graziano Pellè e Sebastian Giovinco: entrambi hanno accettato le offerte di squadre fuori dal gotha del calcio internazionale e militano in campionati non di prima fascia, il primo difende i colori dello Shandong Luneng in Cina e incassa 15 milioni di euro a stagione mentre il secondo ha sposato la causa dell’Al-Hilal in Arabia Saudita per 10 milioni di euro. Il quarto posto è tutto per Valentino Rossi che ha uno stipendio di 7,5 milioni di euro dalla Yamaha ma il Dottore può contare su un giro d’affari in termini di marketing stimato in circa 20 milioni di euro.

Di seguito la classifica dei 10 sportivi più pagati al mondo secondo la classifica di Forbes, le cifre comprendono sia gli introiti da sponsor che i premi sportivi/stipendi. Riportata anche la classifica dei 10 sportivi italiani più pagati secondo le stime di MF-Milano Finanza.

CLASSIFICA SPORTIVI PIÙ PAGATI AL MONDO (TOP 10):

1. Roger Federer (tennis) 106,3 milioni di dollari (circa 95,8 milioni di euro)

2. Cristiano Ronaldo (calcio) 105 milioni di dollari (circa 94,62 milioni di euro)

3. Lionel Messi (calcio) 104 milioni di dollari (circa 93,72 milioni di euro)

4. Neymar (calcio) 95,5 milioni di dollari (circa 86,06 milioni di euro)

5. LeBron James (basket) 88,2 milioni di dollari (circa 79,48 milioni di euro)

6. Steph Curry (basket) 74,8 milioni di dollari (circa 67,4 milioni di euro)

7. Kevin Durant (basket) 63,9 milioni di dollari (circa 57,58 milioni di euro)

8. Tiger Woods (golf) 62,3 milioni di dollari (circa 56,14 milioni di euro)

9. Kirk Cousins (football americano) 60,5 milioni di dollari (circa 54,52 milioni di euro)

10. Carson Wentz (football americano) 59,1 milioni di dollari (circa 53,25 milioni di euro)

CLASSIFICA SPORTIVI ITALIANI PIÙ PAGATI AL MONDO (TOP 10):

1. Danilo Gallinari (basket) 17 milioni di euro

2. Graziano Pellè (calcio) 15

3. Sebastian Giovinco (calcio) 10

4. Valentino Rossi (motoGP) 7,5

5. Gigi Donnarumma (calcio) 6

6. Marco Verratti (calcio) 6

7. Marco Belinelli (basket) 6

8. Leonardo Bonucci (calcio) 5,5

9. Jorginho (calcio) 5,5

10. Gigi Buffon (calcio) 5

Foto: Lapresse