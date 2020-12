Dopo la serata di ieri, prosegue oggi (9 dicembre) il programma della sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021.

In questo mercoledì infatti saranno ben otto le partite in agenda: due alle 18.55 e le altre sei alle 21, in una lunga volata finale che ci consegnerà il quadro completo delle migliori sedici squadre europee.

Loading...

Loading...

Andiamo di seguito a vedere il programma complessivo di questo mercoledì 9 dicembre, che sarà caratterizzato in ottica italiana dagli impegni dell’Atalanta e dell’Inter, le quali andranno entrambe a caccia del pass qualificazione per la seconda fase, quella ad eliminazione diretta, che inizierà nel prossimo febbraio dagli ottavi di finale.

Champions League oggi, orari partite 9 dicembre: programma, tv, streaming, guida Sky e Mediaset

9 DICEMBRE

18.55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection (205) e Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go e Now TV

18.55 Ajax-Atalanta – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go e Now TV

18.55 Midtjylland-Liverpool – Sky Sport Football (203) e Sky Sport HD 254 e in streaming su Sky Go e Now TV

21.00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection (205) e Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go e Now TV

21.00 Inter-Shakhtar – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go e Now TV

21.00 Real Madrid-Borussia M. – Sky Sport Football (203) e Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go e Now TV

21.00 Bayern-Lokomotiv – Sky Sport HD 254 e in streaming su Sky Go e Now TV

21.00 Salisburgo-Atletico Madrid – Sky Sport HD 255 e in streaming su Sky Go e Now TV

21.00 Manchester City-Marsiglia – Sky Sport HD 256 e in streaming su Sky Go e Now TV

21.00 Olympiacos-Porto – Sky Sport HD 257 e in streaming su Sky Go e Now TV