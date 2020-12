Dopo le gare di martedì 1 dicembre, oggi torna la Champions League 2020-2021 per la seconda parte dei match in agenda – in questo 2 dicembre – sempre relativi alla quinta giornata della fase a gironi.

Saranno ben 8 le partite in programma. Andiamo a vedere in che orari e su quali tv e streaming saranno visibili i match.

Ad aprire il mercoledì continentale, che ovviamente sarà visibile sempre in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv, penseranno gli anticipi Basaksehir-Lipsia e Krasnodar-Rennes, che si giocheranno dalle 18.55 in poi.

Alle 21 invece il piatto forte, con 6 match in contemporanea: Juventus-Dinamo Kiev e Borussia Dortmund-Lazio riguarderanno le compagini italiane, mentre il big match Manchester United-PSG, la sfida Ferencvaros-Barcellona e i confronti Bruges-Zenit e Siviglia-Chelsea andranno ad arricchire ulteriormente il bouquet di scelte; senza dimenticare che sia per i match delle 18.55 sia per quelli delle 21 sarà visibile, sul canale Sky Sport HD 251, l’opzione Diretta Gol.

Champions League oggi, calendario 2° dicembre: orari, tv, streaming, programma Sky e Mediaset

Champions League 2020-2021, 2 dicembre

18.55 Basaksehir-Lipsia Sky Sport HD 254 e in streaming su Sky Go e Now TV 18.55 Krasnodar-Rennes Sky Sport HD 255 e in streaming su Sky Go e Now TV 21.00 Juventus-Dinamo Kiev Sky Sport Uno (201) Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go e Now TV 21.00 Borussia Dortmund-Lazio Sky Sport Arena (204) Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go e Now TV 21.00 Manchester United-PSG Sky Sport HD 254 e in streaming su Sky Go e Now TV 21.00 Ferencvaros-Barcellona Sky Sport HD 255 e in streaming su Sky Go e Now TV 21.00 Bruges-Zenit Sky Sport HD 256 e in streaming su Sky Go e Now TV 21.00 Siviglia-Chelsea Sky Sport HD 257 e in streaming su Sky Go e Now TV

