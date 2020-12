Canottaggio, a Parigi 2024 non ci sarà il coastal rowing. Saranno 502 gli atleti in gara, salva la categoria pesi leggeri

Il Consiglio Esecutivo del CIO ha approvato il programma delle Olimpiadi di Parigi 2024: sono 32 gli sport ai Giochi, uno in meno rispetto a Tokyo 2020. Viene finalmente ottenuta la perfetta parità di genere nel numero degli atleti presenti: a Tokyo 2020 saranno 11092 i partecipanti, mentre a Parigi 2024 saranno 10500, equamente divisi tra uomini e donne, 5250 per sesso. Il perfetto equilibrio di genere viene mantenuto, sia come numero di atleti qualificati che come numero di ori in palio, anche nel canottaggio: c’è però una variazione, dal momento che cala il numero di atleti. Si scende da 263 a 251 per genere, per un totale di 502 qualificati contro i 526 di Tokyo 2020. Invariato invece il numero degli eventi, nonché le specialità olimpiche. Salvi dunque i doppi pesi leggeri maschile e femminile, che avrebbero potuto lasciare il posto al coastal rowing, il cui ingresso nel programma olimpico parrebbe soltanto rinviato al 2028.

Questo il comunicato della Federazione internazionale del canottaggio tradotto in italiano: “World Rowing conferma di aver recepito la decisione del Comitato Esecutivo del CIO sulla proposta di aggiungere la disciplina del Coastal Rowing al programma dell’evento dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e la decisione del CIO sulle quote per i 28 sport principali da ridurre in modo che la quota totale degli atleti sia di 10500, compresi i quattro sport aggiuntivi che verranno organizzati a Parigi“.

Inoltre World Rowing fa sapere che il CIO ha comunicato quanto segue: “Va notato che il Comitato Esecutivo del CIO ha esaminato la richiesta di World Rowing di modificare il programma degli eventi per Parigi 2024 per includere la nuova disciplina del coastal rowing per sostituire gli eventi della categoria pesi leggeri. Il Comitato Esecutivo del CIO ha elogiato la proposta avanzata da World Rowing in merito al valore aggiunto di questa disciplina al programma olimpico, adattandosi in modo flessibile alla maggior parte delle aree costiere e di acque libere ed aggiungendo una nuova opportunità di sviluppo accessibile per le Nazioni insulari e costiere di tutto il mondo. Questi forti argomenti sono stati effettivamente la base per la sua introduzione con successo ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026. Tuttavia, alla luce dell’impatto della pandemia COVID19 e della necessità di ridurre i costi e la complessità per Parigi 2024 specificatamente evidenziati dal Comitato Esecutivo del CIO, la Commissione ha concluso che nessuna nuova disciplina poteva essere aggiunta in nessuno sport. Pertanto, per Parigi 2024, la Commissione ha proposto di continuare con l’attuale programma di canottaggio di 14 eventi. In vista di Los Angeles 2028, la Commissione del Programma Olimpico ed il Comitato Esecutivo del CIO hanno evidenziato come la natura da spiaggia degli eventi di coastal rowing potrebbe rappresentare un forte adattamento con la visione ed il panorama delle sedi di Los Angeles e, seguendo la definizione del LA2028 Sport Programme previsto per il 2021, vede positivamente l’idea di considerare l’inclusione del coastal rowing nel programma dell’evento per Los Angeles 2028“.

Il presidente di World Rowing, Jean-Christophe Rolland, ha commentato al sito della Federazione Internazionale: “Naturalmente questa è una notizia deludente per tutti coloro che sono convinti che il coastal rowing sia un chiaro valore aggiunto per i Giochi Olimpici e per lo sport in generale. Ma, negli ultimi nove mesi, è diventato chiaro che non ci sarebbe stata tolleranza all’interno del budget e delle aree delle risorse umane per il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e che eventuali nuovi costi o richieste organizzative aggiuntive sarebbero state messe in discussione. Riconosciamo che il mondo è cambiato e che la Francia ha subito un impatto enorme dalla pandemia COVID-19, in termini umani ed economici. World Rowing comprende anche la sfida della riduzione degli atleti in tutti gli sport e apprezza che, insieme ad altri dieci, abbia dovuto sopportare le conseguenze della decisione di aggiungere i quattro sport, nei termini della Carta Olimpica, per un totale di 10500 atleti. Troveremo il modo migliore per affrontare la perdita di 24 unità nei prossimi mesi. La buona notizia è che i pesi leggeri ottengono ancora un’Olimpiade e che non c’è stata alcuna riduzione del numero di eventi. I pesi leggeri sono una categoria estremamente popolare del nostro sport e si spera che questa sia un’ottima notizia per la comunità in tutto il mondo. Il secondo motivo di soddisfazione è il riscontro positivo sulla proposta di inserimento del coastal rowing nel programma olimpico. Non vediamo l’ora di proseguire il dialogo costruttivo e le discussioni concrete con il CIO e LA2028 per vedere eventualmente gli eventi di coastal rowing ai Giochi Olimpici di Los Angeles nel 2028“.

Foto: Federcanottaggio