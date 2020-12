Canoa velocità, Olimpiadi Parigi 2024: a rischio i K1 200, K2 e C2 maschili su 500 metri

A partire dalle Olimpiadi di Parigi 2024 dovrebbe variare la distribuzione dei titoli in palio nella canoa: sempre sedici gli ori da assegnare, ma dieci nella velocità e sei nello slalom, in seguito all’ingresso nel programma dell’extreme slalom. Questa la proposta del Board dell’ICF, la federazione internazionale della canoa. Dunque nell’intenzione palesata due ori verrebbero tolti dal programma della velocità ed aggiunti a quello dello slalom, con l’extreme slalom che assegnerebbe i titoli sia al maschile che al femminile per mantenere intatto l’equilibrio di genere.

Così è stato proposto di sottrarre una gara femminile ed una maschile ai titoli assegnati nella velocità. Entrando nello specifico, sparirebbero dal programma olimpico i K1 200, sia maschile che femminile, mentre K2 e C2 maschili verrebbero ridotti da 1000 a 500 metri. Dovrebbero infine essere confermate le altre otto gare, al maschile K1 1000, K4 500 e C1 1000, ed al femminile K1 500, K2 500, K4 500, C1 200 e C2 500.

SPECIALITA’ OLIMPICHE CANOA VELOCITA’: DA RIO 2016 A PARIGI 2024

Rio 2016 200m 500m 1000m Uomini K1, K2, C1 – K1, K2, K4, C1, C2 Donne K1 K1, K2, K4 – Tokyo 2020 200m 500m 1000m Uomini K1 K4 K1, K2, C1, C2 Donne K1, C1 K1, K2, K4, C2 – Parigi 2024 * 200m 500m 1000m Uomini – K2, K4, C2 K1, C1 Donne C1 K1, K2, K4, C2 – * = proposta

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: comunicato stampa Federcanoa