Sport in tv oggi (domenica 6 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 6 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Spettacolo con il GP del Sakhir, penultima tappa del Mondiale F1. Grande show con gli sport invernali: lo sci alpino sarà protagonista tra Santa Caterina Valfurva (gigante maschile) e St. Moritz (superG femminile), il biathlon andrà in scena a Kontiolahti (inseguimento femminile, staffetta maschile), lo slittino avrà spazio ad Altenberg. Tantissimo calcio, basket e volley con i vari campionati nazionali. Poi il Rally di Monza, la Finale dell’Autumn Nations Cup di rugby (Francia-Inghilterra) e tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 6 dicembre e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (6 DICEMBRE): PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 6 NOVEMBRE:

06.00 GOLF (European Tour) – South African Open, quarto giro (diretta streaming su Golf TV)

08.00 ATLETICA LEGGERA – Maratona di Valencia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

09.35 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile ad Altenberg (diretta streaming su fil-luge.com)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Santa Caterina Valfurva, prima manche (diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport; diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay, Sky Go, DAZN)

10.30 RALLY (Mondiale) – Rally di Monza (differita tv su RaiSport dalle ore 15.05)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile a St. Moritz (diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport; diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay, Sky Go, DAZN)

11.30 PALLANUOTO (EuroCup) – Savona-Radnicki

12.30 CALCIO (Serie A) – Verona-Cagliari (diretta tv su DAZ1; diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Bari-Sassuolo (diretta streaming su TIM Vision e su DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Verona-Empoli (diretta tv su Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

12.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta maschile a Kontiolahti (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurovision Sport TV, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Santa Caterina Valfurva, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport; diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay, Sky Go, DAZN)

13.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Monaco (diretta streaming su DAZN)

13.00 CALCIO (Premier League inglese) – West Bromwich-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

13.00 CALCIO (Premier League scozzese) – Ross Counts-Glasgow Rangers (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

13.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Staffetta a squadre ad Altenberg (diretta streaming su fil-luge.com)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Granada-Huesca (diretta streaming su DAZN)

14.00 SNOOKER – UK Championship (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Inter-San Marino, Roma-Florentia (diretta streaming su TIM Vision e su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Benevento (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 CALCIO (Serie A) – Roma-Sassuolo (diretta tv su Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Atalanta (diretta tv su DAZ1; diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Quattro partite: Angers-Lorient, Bordeaux-Brest, Dijon-St. Etienne, Nantes-Strasburgo

15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Monza (diretta streaming su DAZN)

15.00 RUGBY (Autumn Nations Cup, Finale) – Inghilterra-Francia (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Play)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Mayakoba Golf Classic, quarto giro (diretta streaming su Golf TV)

15.15 CALCIO (Premier League inglese) – Sheffield United-Leicester (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurovision Sport TV, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Werder Brema-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

16.00 BASKET (Serie A) – Virtus Bologna-Sassari (diretta streaming su Eurosport Player)

16.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Ragusa-Costa Masnaga (diretta streaming su LBF)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Serbia-Ungheria

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – LH a Nizhny Tagil (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Reims-Nizza (diretta streaming su DAZN)

17.00 BASKET (Serie A) – Venezia-Trento (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

17.00 VOLLEY (SuperLega) – Perugia-Piacenza (diretta streaming su Eleven Sports)

17.30 BASKET (Serie A) – Treviso-Pesaro (diretta streaming su Eurosport Player)

17.30 BASKET (Serie A) – Varese-Olimpia Milano (diretta streaming su Eurosport Player)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

17.30 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Graz-Bolzano

18.00 CALCIO (Serie A) – Crotone-Napoli (diretta tv su Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.00 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Schalke 04-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.00 BASKET (Serie A) – Brindisi-Cantù (diretta streaming su Eurosport Player)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Broni-Virtus Bologna, Campobasso-San Martino (diretta streaming su LBF)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Padova-Cisterna (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Verona-Trento (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

18.10 F1 – GP del Sakhir, gara (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.15 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Due partite: Croazia-Olanda, Slovenia-Francia

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Elche (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Cremona (diretta streaming su Eurosport Player)

19.00 VOLLEY (SuperLega) – Modena-Vibo Valentia (diretta streaming su Eleven Sports)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Tennessee Titans-Cleveland Browns (diretta streaming su DAZN)

19.45 SNOOKER – UK Championship (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

20.15 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Montenegro-Danimarca

20.45 CALCIO (Serie A) – Sampdoria-Milan (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Metz-Lione (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – Vicenza-Cosenza (diretta tv su DAZN1; diretta streaming su DAZN)

22.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Los Angeles Chargers-New England Patriots (diretta streaming su DAZN)

