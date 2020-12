Canoa velocità, gli atleti protestano per la proposta di ridurre le specialità olimpiche a dieci per Parigi 2024

Continuano i malumori tra gli atleti della canoa velocità in seguito all’intenzione dell’ICF, ufficializzata nelle scorse ore, di proporre al CIO di eliminare il K1 200 maschile e femminile e di introdurre K2 500 e C2 500 maschili al posto di K2 e C2 1000 maschili nel programma olimpico di Parigi 2024.

Il presidente del Comitato Atleti ICF, Tim Lodge, ha incontrato i rappresentanti del CIO per discutere le modifiche al programma di canoa velocità di Parigi 2024, ma senza ottenere i riscontri attesi. Pare ormai confermato lo scenario che vedrebbe l’introduzione dell’extreme slalom, che andrebbe ad assegnare i due titoli sottratti alla velocità.

Tra lunedì 7 e venerdì 11 dicembre 2020, infatti, si riunirà il Comitato Esecutivo del CIO, che prenderà una decisione definitiva in merito ad eventi e quote atleti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, compresa l’inclusione dei quattro sport aggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore.

SPECIALITA’ OLIMPICHE CANOA VELOCITA’: DA RIO 2016 A PARIGI 2024

Rio 2016 200m 500m 1000m Uomini K1, K2, C1 – K1, K2, K4, C1, C2 Donne K1 K1, K2, K4 – Tokyo 2020 200m 500m 1000m Uomini K1 K4 K1, K2, C1, C2 Donne K1, C1 K1, K2, K4, C2 – Parigi 2024 * 200m 500m 1000m Uomini – K2, K4, C2 K1, C1 Donne C1 K1, K2, K4, C2 – * = proposta

