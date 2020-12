Il dado è tratto. Il 2021 del baseball è pronto, fra qualche mese, a partire. Un anno che si attende ricco di eventi sui diamanti di tutto il mondo e che in Italia, in particolare, vivrà il suo momento clou con l’organizzazione degli Europei.

Un torneo che il Bel Paese non organizzava in casa addirittura dal 1999 e che vedrà nelle sedi piemontesi di Torino, Avigliana e Settimo Torinese ospitare molti degli interpreti più importanti del baseball del Vecchio Continente.

Settembre sarà il mese designato per la kermesse, una quarantina di giorni dopo le Olimpiadi di Tokyo, con le date ancora da confermare ma inquadrate in una finestra fra l’11 e il 19 del nono mese dell’anno e una formula rivoluzionata e allargata con 16 squadre al via anzichè le classiche 12.

Gli ingredienti per una rassegna di alto, se non altissimo livello, ci sono quindi tutti: la speranza della FIBS è quella che gli azzurri di Mike Piazza siano in grado di prendersi un oro che manca in assoluto dal 2012.

Calendario Europei baseball 2021: date, programma, orari

Europei Baseball 2021

Dall’11 al 18 o dal 12 al 19 settembre 2021: Torino, Avigliana e Settimo Torinese (Piemonte).

Saranno 16 squadre al via, di cui 12 già qualificate: Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Israele, Italia, Repubblica Ceca, Regno dei Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia.

Le altre 4 partecipanti verranno rese note dopo i tornei di qualificazione che si terranno tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2021 fra Mosca (Russia), Utena (Lituania), Belgrado (Serbia) e Bratislava (Slovacchia).

Luka Novakovic

Foto: FIBS ML Oldmanagency