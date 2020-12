Calendario Canottaggio 2021: le date di tutti gli eventi. Diverse gare internazionali in Italia

Anche il 2021 del canottaggio, inevitabilmente, sarà influenzato dalle Olimpiadi di Tokyo: la prima parte della stagione internazionale però vedrà protagonista l’Italia. Gli Europei si terranno a Varese, che ospiterà anche la regata continentale europea di qualificazione olimpica e paralimpica. A Gavirate, invece, sarà la volta della regata finale di qualificazione alle Paralimpiadi.

Lucerna invece vedrà due appuntamenti: dal 16 al 18 maggio la regata finale di qualificazione olimpica, mentre dal 21 al 23 maggio la Coppa del Mondo. Dal 4 al 6 giugno sarà a volta della Coppa del Mondo a Sabaudia, mentre le Olimpiadi vedranno il canottaggio protagonista tra il 23 ed il 30 luglio.

Dal 17 al 24 agosto sarà la volta dei Mondiali delle specialità non olimpiche a Shanghai, in Cina, mentre dal 27 al 29 agosto sarà la volta delle Paralimpiadi a Tokyo. A chiudere la stagione continentale, la settimana successiva, saranno gli Europei Under 23 di Kruszwica, in Polonia.

CALENDARIO CANOTTAGGIO 2021

5-7 aprile, Regata continentale europea di qualificazione olimpica e paralimpica, Varese (Italia)

9-11 aprile, Europei di canottaggio e paracanottaggio, Varese (Italia)

30 aprile-2 maggio, Coppa del Mondo I, Zagabria (Croazia)

7-9 maggio, Regata finale di qualificazione paralimpica, Gavirate (Italia)

16-18 maggio, Regata finale di qualificazione olimpica, Lucerna (Svizzera)

21-23 maggio, Coppa del Mondo II, Lucerna (Svizzera)

22-23 maggio, Europei Junior, Monaco (Germania)

4-6 giugno, Coppa del Mondo III (con paracanottaggio), Sabaudia (Italia)

7-11 luglio, Mondiali Under 23, Racice (Repubblica Ceca)

23-30 luglio, Olimpiadi, Tokyo (Giappone)

11-15 agosto, Mondiali Junior, Plovdiv (Bulgaria)

27-29 agosto, Paralimpiadi, Tokyo (Giappone)

4-5 settembre, Europei Under 23, Kruszwica (Polonia)

17-24 ottobre, Mondiali di canottaggio e paracanottaggio, Shanghai (Cina) (specialità non olimpiche)

