Canottaggio, annunciato il nuovo calendario internazionale del 2021

La Federazione Internazionale di canottaggio ha annunciato il nuovo calendario per la stagione 2021, riadattato dopo la cancellazione degli eventi del 2020 e lo spostamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo al 2021. Tappa di Coppa del Mondo a Sabaudia, in sostituzione della località lituana di Trakai.

DATE CANOTTAGGIO INTERNAZIONALE 2021

World Rowing Cup I (Zagabria, CRO) – 30 aprile-2 maggio 2021

Regata finale di qualificazione paralimpica (Gavirate, ITA) – 7-9 maggio 2021

Regata finale delle qualifiche olimpiche (Lucerna, SUI) – 16-18 maggio 2021

World Rowing Cup II (Lucerna, SUI) – 21-23 maggio 2021

World Rowing Cup III (Sabaudia, ITA *) – 4-6 giugno 2021 – * = in sostituzione di Trakai, LTU

World Rowing Under 23 Championships (Racice, CZE) – 7-11 luglio 2021

World Rowing Junior Championships (Plovdiv, BUL) – 11-15 agosto 2021

World Rowing Masters Regatta (Linz-Ottensheim, AUT) – 1-5 settembre 2021

World Rowing Beach Sprint Finals (Oeiras, POR) – 24-26 settembre 2021

World Rowing Coastal Championships (Oeiras, POR) – 30 settembre-2 ottobre 2021

Campionati mondiali di canottaggio (Shanghai, CHN) – 17-24 ottobre 2021

DATE CANOTTAGGIO EUROPEO 2021

Regata Europea di Qualificazione Continentale Olimpica e Paralimpica, a Varese dal 5 al 7 aprile

Campionati Europei Assoluti a Varese dal 9 all’11 aprile

Campionato Europeo Junior a Monaco (Germania) dal 22 al 23 maggio

Campionati Europei Under 23 a Kruszwica (Polonia) dal 4 al 5 settembre

EVENTI PARACANOTTAGGIO INTERNAZIONALE 2021

Gli eventi di paracanottaggio saranno:

– in tutte le regate di qualificazione continentale

– Final Paralympic Qualification Regatta (Gavirate, ITA)

– World Rowing Cup III (Sabaudia, ITA)

– Campionati Mondiali di canottaggio (Shanghai, CHN)

La classificazione di canottaggio per atleti con disabilità fisica sarà:

– in tutte le regate di qualificazione continentale

– Final Paralympic Qualification Regatta (Gavirate, ITA)

– World Rowing Cup III (Sabaudia, ITA)

– Campionati Mondiali di canottaggio (Shanghai, CHN).

La classificazione di canottaggio per atleti con disabilità visiva sarà:

– Final Paralympic Qualification Regatta (Gavirate, ITA)

– Campionati Mondiali di canottaggio (Shanghai, CHN).

La Regata internazionale di paracanottaggio FISA 2021 si svolgerà contemporaneamente alla Regata di qualificazione paralimpica finale a Gavirate, ITA, come previsto per il 2020.

ALTRE REGATE DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA

Regate di qualificazione continentale Asia / Oceania e Americhe

Sono in corso discussioni per confermare le date delle Regate di qualificazione continentale olimpica e paralimpica di Asia / Oceania e Americhe e ulteriori informazioni su queste saranno annunciate al più presto.

SISTEMI DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA E PARALIMPICA

Qualificazione olimpica e paralimpica

Una volta confermate le date per le regate continentali e finali di qualificazione, le scadenze per i comitati olimpici nazionali per confermare le posizioni delle quote olimpiche e paralimpiche saranno finalizzate con il Comitato olimpico internazionale e il Comitato paralimpico internazionale. Verranno quindi aggiornati i documenti relativi al sistema di qualificazione.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Federcanottaggio