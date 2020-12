Calcio, Sky presenta “Federico Buffa racconta Pelè – O REI”: tre puntate sotto l’albero di Natale

Sotto l’albero di Natale Sky Sport regala ai suoi abbonati una strenna davvero di livello elevatissimo. Da domani, martedì 15 dicembre, infatti, inizieremo a vivere i tre episodi di “Federico Buffa racconta Pelè – O REI”. Un racconto approfondito e dettagliato, con immagini e video dell’epoca perfettamente restaurati, della “Perla nera” che con le sue giocate seppe dare il via ad una nuova era del calcio, che andò poi a pennellare come solo un grande artista potrebbe fare. Proprio su questo punto Federico Buffa ha voluto porre la maggiore attenzione nel corso della presentazione del suo nuovo docufilm.

Descrivere il fuoriclasse brasiliano come qualcuno che ha fatto cose che gli altri, prima di lui, nemmeno potevano immaginare. “Come Orson Welles quando realizzò il suo capolavoro ‘Citizen Kane’, condendolo con aspetti mai visti in precedenza, si può dire lo stesso per Pelè, che sul terreno di gioco ha pensato e realizzato giocate che nessuno poteva attendersi, nemmeno i suoi compagni di squadra”. Una descrizione impeccabile che va a dettagliare lo spirito che ha sempre imperniato la vita ed il modo di giocare di Edson Arantes do Nascimento, e che lo ha portato a dominare il calcio dal 1958 al 1970, con tre successi ai Mondiali che lo hanno messo subito nella leggenda dello sport, non solo del Futebol.

Loading...

Loading...

Il numero tre ricorre in questo caso, nonostante si parli del primo vero ed immenso numero 10 della storia del calcio. Saranno tre, infatti, le puntate di questa nuova produzione originale di Sky Sport. Si inizierà domani, martedì 15 dicembre, alle ore 23.00 su Sky Sport Uno (anche su Sky Arte mercoledì 16 alle ore 17.00 e in versione integrale on demand su Sky Q) con il primo episodio intitolato “Dico, il giovane Pelè”.

Oltre ai tre appuntamenti, si potrà accedere ad ulteriori approfondimenti anche sul mini-sito dedicato, raggiungibile anche tramite il QR Code in sovraimpressione in onda, aggiornato con contenuti nuovi per ogni puntata. Seguiranno poi le altre due puntate, da martedì 22 dicembre alle ore 22.45 su Sky Sport Uno Il “Santastico” (su Sky Arte il 23 dicembre alle ore 17.00), e da sabato 2 gennaio alle ore 23.00 su Sky Sport Uno con “Il Re che ci ha lasciato il futuro” (su Sky Arte il 3 gennaio alle 17). Anche on demand su Sky Q alla sezione #SkyBuffaRacconta.

Solo per i clienti Sky da più di 3 anni, grazie a extra, ogni episodio sarà disponibile on demand nella sezione extra in anteprima. La miniserie #SkyBuffaRacconta Pelè O REI è disponibile anche in streaming su NOW TV e nella nuova sezione On Demand di Sport. Da domani, infatti, i Clienti NOW TV con Pass Sport attivo potranno accedere ad un ricco catalogo di contenuti on demand in continuo aggiornamento che includerà gli highlights delle partite, le rubriche di approfondimento e le produzioni originali Sky Sport. Per gli amanti del calcio e dello sport, quindi, sono in arrivo tre regali natalizi davvero imperdibili, che ci accompagneranno, con la solita maestria del racconto di Federico Buffa, nell’andare a conoscere la storia, sin dall’infanzia, di Pelè, da quando era ancora solamente Edson Arantes, prima di diventare “O Rei”, la leggenda che ha rivoluzionato il mondo del calcio.

PROGRAMMA FEDERICO BUFFA RACCONTA PELE’ O REI

Episodio 1: Dico, il giovane Pelè – martedì 15 dicembre ore 23.00 su Sky Sport 1

Il cammino di Federico Buffa nei luoghi significativi della vita di Dico, così veniva chiamato da bambino dai suoi giovani amici, parte dalla terra di Bauru, la città dove crebbe, verso la strada delle 19 stagioni al Santos. Il mito inizia a prendere forma. Un lustrascarpe innamorato sin da subito del calcio conquista il mondo. Nasce il sovrano che dal ’50 il Brasile non smise di cercare. Pelé è uno dei pochi che contraddice la mia teoria: invece di quindici minuti di fama, avrà quindici secoli. Andy Warhol.

Episodio 2: Il “Santastico” – martedì 22 dicembre ore 22.45 su Sky Sport 1

Pelé nel ’66 si ritira dalla Seleção, senza mettere un vero e proprio punto, così la storia continua. Sta pensando a una consacrazione che sia possibile solo per lui, vincere, da protagonista, un terzo e ultimo Mondiale. Quattro i titoli mondiali tra Nazionale e club in pochi anni, tutto il mondo vuole assistere dal vivo al Never Ending Tour di Pelé e dei suoi “Sant-asticos”, i nuovi Harlem Globetrotters del calcio di quegli anni. Dalla Siberia alla Patagonia, tutto il mondo conosce Pelé. Vinicius De Moraes.

Episodio 3: Il Re che ci ha lasciato il futuro – sabato 2 gennaio ore 23.00 su Sky Sport 1

Il Mondiale di Svezia del 1958, fu il Mondiale della consacrazione di Edson Arantes do Nascimento, numero 10 del Brasile. O Rei conquistò i primati come marcatore più giovane (contro il Galles) in un Mondiale e la fascia di più giovane campione del mondo della storia, a 17 anni e 249 giorni. Solo il 30% delle sue giocate ci sarà visibile, ma basterà a comprendere quanto in anticipo ci consegnerà le chiavi del gioco del calcio moderno. Il mio nome è Ronald Reagan, sono il Presidente degli Stati Uniti d’America. Non serve che Lei si presenti: tutto il mondo sa chi è Pelé. Ronald Reagan.

Foto: Lapresse