Calcio, Serie A 2020-2021: Fiorentina-Genoa 1-1, Milenkovic pareggia all’ultimo secondo

Termina 1-1 il Monday Night dell’Artemio Franchi di Firenze tra la Fiorentina e il Genoa, match valido per il decimo turno della Serie A 2020-2021 di calcio. Sul rettangolo verde toscano un confronto che si è animato soprattutto nella ripresa, dopo che nel primo tempo qualche sbadiglio era scappato a chi si trovava ad annotare le azioni significative.

Nel secondo tempo, infatti, l’ingresso di Bonaventura ha scosso gli uomini di Cesare Prandelli: l’ex calciatore del Milan è andato a segno al 70′, ma la VAR ha ravvisato un fallo sull’azione e per Jack la gioia è sfumata in breve tempo. Oltre al danno anche la beffa, dal momento che i gigliati hanno subito a 1′ dalla conclusione la realizzazione del croato Marko Pjaca, anch’egli subentrato nella seconda frazione. La Fiorentina ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e al termine di un’azione molto convulsa Nikola Milenković ha trovato la rete letteralmente all’ultimo secondo.

Un punto che, guardando alla classifica, serve poco alle due formazioni. Il Genoa, infatti, rimane in penultima posizione in classifica generale a precedere il Crotone, mentre la Viola resta al quartultimo posto.

Foto: LaPresse