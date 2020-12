Calcio, Nations League 2021: l’Italia di Roberto Mancini contro la Spagna in semifinale a Milano

Sarà la Spagna l’avversario della Nazionale italiana di Roberto Mancini in vista della prima semifinale delle Final Four di Nations League 2020-2021 che si terrà nel Bel Paese. La partita, che si giocherà il 6 ottobre a Milano, sarà sicuramente ricca di fascino e un banco di prova impegnativo per la compagine tricolore.

E’ stato questo l’esito del sorteggio andato in scena a Nyon (Svizzera), dove è stato anche deciso l’altro penultimo atto tra Belgio e Francia, che si affronteranno il giorno successivo all’Allianz Stadium di Torino. La finale, invece, si giocherà il 10 ottobre a San Siro, mentre la finalina per il terzo posto è in programma lo stesso giorno allo Stadium.

Il bilancio dell’Italia nelle 35 sfide contro le Furie Rosse è di 10 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte. L’ultimo successo nostrano risale agli ottavi di finale degli Europei 2016, quando gli uomini di Antonio Conte superarono 2-0 gli iberici. Da questo punto di vista, la selezione di Mancini arriva all’appuntamento da imbattuta in questa edizione della competizione, avendo chiuso il proprio girone a quota 12 punti (uno in più dell’Olanda), senza mai subire una sconfitta: 3 vittorie e 3 pareggi.

CALENDARIO

6 ottobre 2021, Italia-Spagna (Milano)

7 ottobre 2021, Belgio-Francia (Torino)

10 ottobre 2021, finale per il terzo posto (Torino) e per il primo posto (Milano)

