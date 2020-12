Calcio, la ministra dello Sport francese sui fatti di PSG-Istanbul Basaksehir: “Una decisione storica”

La ministra con delega allo Sport in Francia Roxana Maracineanu, di chiare origini rumene, ha commentato con un tweet quanto accaduto ieri nel match di Champions League tra PSG e Istanbul Basaksehir, andato in scena al Parco dei Principi di Parigi.

“Una decisione storica. Attendiamo i risultati delle indagini ma non posso che salutare la forte simbologia del loro gesto e la loro solidarietà“. Ma che cosa è accaduto? A finire sotto accusa, infatti, è stato l’arbitro di bordo campo, il romeno Sebastian Coltescu che avrebbe dato del “negro” (usando il termine “negru”, “nero” in romeno) all’assistente tecnico Achille Webo della compagine turca, per indicarlo all’arbitro centrale che voleva espellerlo per proteste. Un’espressione che ha causato la dura reazione dell’ex giocatore camerunense, al pari dell’attaccante della formazione ospite Demba Ba, in panchina in quel momento ed espulso affrontando faccia a faccia Coltescu e riferendosi in questi termini: “Perché ti riferisci alle persone di colore chiamandole ‘this black guy’, mentre per i bianchi non dici ‘this white guy’ ma solo ‘this guy’?“.

In conseguenza di ciò, le due squadre hanno lasciato il campo e si è deciso di proseguire il match alle ore 18.55 di oggi con una nuova terna arbitrale. La Uefa, da questo punto di vista, ha aperto un’inchiesta per fare ulteriore chiarezza sulla questione.

