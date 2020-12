Calcio femminile, la FIFA approva il nuovo sistema di qualificazione per i Mondiali 2023 a 32 squadre

La FIFA ha approvato ed ufficializzato quest’oggi il nuovo sistema di qualificazione per il prossimo Campionato Mondiale di calcio femminile, in programma dal 10 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda. La prossima rassegna iridata sarà la prima con il nuovo format a 32 squadre (nel 2019 erano 24), eguagliando così il numero di Paesi impegnati nella fase finale dei Mondiali di calcio maschile (che dal 2026 passeranno però a 48).

I due Paesi ospitanti, Australia e Nuova Zelanda, sono qualificati d’ufficio per la manifestazione, mentre gli altri 30 pass verranno messi in palio nei prossimi due anni tramite le varie qualificazioni continentali e globali. L’Europa avrà a disposizione 11 posti per la fase finale del Mondiale 2023, mentre le altre confederazioni si divideranno così i rimanenti slot: 5 per l’Asia, 4 per l’Africa, 4 per l’America del Nord e Centrale, 3 per il Sud America.

Per quanto riguarda gli ultimi tre posti a disposizione, si disputerà un play-off su scala globale a 10 squadre (due asiatiche, due africane, due sudamericane, due centramericane, un’oceanica e un’europea) che varrà anche come test event in vista della fase finale del Mondiale. Il bureau della FIFA ha inoltre annunciato la cancellazione del Mondiale Under 20 e del Mondiale Under 17 maschile, due tornei inizialmente programmati nel 2021, a causa della pandemia di Covid-19.

Foto: Lapresse