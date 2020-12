Calcio femminile, Champions League: Juventus-Lione 2-3. Bianconere da applausi allo Stadium, ma vittoria francese

Una grande partita per la Juventus nell’andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio femminile. Le Campionesse d’Italia, opposte alle pluri-campionesse d’Europa del Lione, hanno disputato un incontro di grande qualità, ma sono state costrette a cedere alla distanza alle francesi, vittoriose per 3-2. Per la prima volta in ambito europeo nello stadio di proprietà, Sara Gama e compagne hanno cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo, giocando alla pari per larghi del confronto.

Guarino, che deve fare a meno di Pedesen, punta su Giuliani tra pali, difesa a quattro composta da Hyryynen e Boattin sugli esterni e da Gama e Sembrant al centro. In zona mediana Galli, Caruso e Cernoia compongono la cerniere di centrocampo e in avanti il tridente formato da Bonansea, Girelli e Hurtig. Per il Lione tris offensivo con Majri, Cascarino e Parris, ispirate dalla creatività di Marozsan. Assenze nella formazione francese che deve fare a meno di Eugene Le Sommer e di Ada Hegerberg.

Loading...

Loading...

PRIMO TEMPO – Il Lione parte subito a 1000 all’ora, ma la Juve se la gioca. Su una ripartenza veloce di Caruso, Renard è costretta a spendere il primo cartellino giallo del match. Al 14′ occasione per la Vecchia Signora: chance per Hurtig che da posizione favorevole non inquadra lo specchio della porta. La rete, però, arriva 2′ dopo: cross splendido dalla destra di Bonansea e colpo di testa perentorio dell’attaccante svedese. La formazione ospite reagisce, alzando il proprio baricentro e mettendo sotto pressione Giuliani con alcune conclusioni dal limite, sventate però dell’estremo difensore juventino. Al 29′ l’arbitro ravvisa un fallo da rigore di Bonansea su Karchaoui: la giocatrice della Nazionale ammonita e Wendier Renard non dà scampo a Giuliani dal dischetto. Poco dopo la mezzora di gioco occasione per la bianconere sempre sui piedi di Hurtig: la scandinava ruba palla e si invola palla al piede verso la porta avversaria. A tu per tu con Bouhaddi però non dà potenza alla propria conclusione e il portiere del Lione può sventare con i piedi. La Vecchia Signora, però, c’è e lo dimostra 5′ più tardi quando sempre da un’azione di Bonansea si origine l’autogol di Buchanan.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa triplo cambio nelle fila francesi: entrano in campo al 57′ Henry, Cayman e Malard ed escono Gunnarsdottir, Cascarino e Parris. Il motore della compagine campione d’Europa aumenta il numero di giri e le energie delle bianconere iniziano a scarseggiare. Guarino cerca al 65′ di dare una scossa, sostituendo Girelli con Staskova, ma il tema tattico non cambia ed è sempre il Lione ad avere il pallino del gioco in mano. Da un pasticcio difensivo della Juve si origina il gol del pari di Malard al 68′. Le transalpine in forcing cercano la vittoria e alla lunga la loro preponderanza fisica fa la differenza: all’88’ arriva il gol del 3-2 con Saki Kumagai che in area si libera e calcia in porta. Termina così il match e settimana prossima andrà in scena il ritorno: per la Juventus ribaltare il punteggio sarà molto difficile. Comunque, applausi per le ragazze di Guarino.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse