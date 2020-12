Calcio femminile, Champions League: Fiorentina-Slavia Praga 2-2, Daniela Sabatino tiene a galla le speranze viola

E’ finita 2-2 all'”Artemio Franchi” di Firenze la sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale della Champions League di calcio femminile 2020-2021 tra Fiorentina e Slavia Praga. Una partita godibile, giocata a viso aperto da entrambe le compagini, con le viola che hanno po’ pagato dazio dal punto di vista fisico, riuscendo a riacciuffare il pari grazie a un tasso tecnico superiore.

PRIMO TEMPO – Le padrone di casa passano in vantaggio al 3′ con Quinn grazie a uno stacco perentorio da calcio d’angolo. La reazione delle ceche tarda ad arrivare e la premiata ditta Clelland-Sabatino prova a creare qualche grattacapo alla difesa avversaria. Al 18′ arriva il primo cartellino giallo della partita comminato a Bonetti, che spende un fallo tattico su una pericolosa ripartenza delle rivali. Al 40′ arriva il pari dello Slavia: sugli sviluppi di un corner Persson realizza al 39′.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa le ospiti partono meglio dai blocchi e al 59′ trovano il gol del vantaggio con Divisova. La Fiorentina, gettando il cuore oltre l’ostacolo, impatta al 78′ con un’azione di pregevole fattura di Bonetti che salta due avversarie con classe e lascia partire un cross testo per Sabatino che col piattone trova la rete. Non accade più nulla di significativo e la partita termina sullo score di 2-2. Le due squadre si ritroveranno mercoledì 16 dicembre a Praga per il ritorno alle ore 14.00. Per passare il turno le gigliate dovranno vincere o ottenere un pareggio per 3-3 o più reti. In caso di 2-2 si andrà ai tempi supplementari.

