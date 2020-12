Sono andati in scena questa sera cinque dei sette incontri validi per il 13° turno della regular season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2020-2021, ultimo turno del girone d’andata.

Ebbene, vittoria netta della capolista Acqua&Sapone Unigross (7-3) contro il Meta Catania Bricocity. Grazie alle doppiette di Fusati, Coco Wellington e alle realizzazioni di Lukaian, Gui e di Rafinha la formazione di Fausto Scarpitti ha piegato le mire dei siciliani al PalaRigopiano, con gli etnei particolarmente coriacei nella prima frazione di gioco, a segno con Rossetti e Baldasso (doppietta). A&S che sale a quota 31 punti, conquistando il titolo di campione d’Inverno e qualificandosi alla Final Eight di Coppa Italia: da nuovo regolamento, infatti, le prime due classificate al termine del girone di andata accedono direttamente alla manifestazione che assegna la coccarda (tutte le altre affronteranno un turno di buy-in). Da capire a questo punto chi tra Italservice e Came Dosson potrà giovare di ciò, visto che giocheranno domani.

Rotondo successo esterno (5-1) del Sandro Abate Avellino al Pala to Live a Roma contro la Cybertel Aniene. Gli irpini si sono imposti con i gol di Crema, Fantecele, Bagatini (doppietta) e di Jonas. Vana le rete di Raubo tra le fila dei padroni di casa. Con questo risultato, la formazione allenata da Marcelo Batista è quarta in graduatoria (23 punti), approfittando del pareggio (4-4) tra Saviatesta Mantova e Syn-Bios Petrarca. Al PalaNeolù, partita molto tirata ed equilibrata. Un Petrov scatenato tra le fila del Saviatesta, autore di una tripletta, e Suton hanno risposto a Fornari, Parrel (doppietta) e Joselito. Veneti, dunque, in quinta posizione (21 punti), mentre Mantova a quota 13 e in piena corsa per i play-off.

Si è avvicinata al Petrarca Eboli, vittoriosa 2-0 contro Pescara: Luizinho e Canabarro hanno regalato i tre punti alla squadra di Alberto Riquer. Infine, pari 2-2 tra il Signor Prestito CMB Matera e la Todis Lido di Ostia: Santos e Well sono andati a segno tra le fila dei padroni di casa, mentre Cutrupi e Gattarelli hanno posto la loro firma tra le fila ospiti.

Foto: LaPresse