Calcio a 5, Massimiliano Bellarte: “L’Italia deve diventare una vera squadra. Rosa ringiovanita”

La Nazionale di calcio a 5 ha dato il via al nuovo corso, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Lituania che causa Covid si disputeranno l’anno venturo. Un nuovo progetto con un nuovo condottiero: Massimiliano Bellarte. Il tecnico azzurro ha deciso di accettare la sfida tricolore con un approccio molto chiaro: mettersi al servizio completamente della causa.

Il tempo a disposizione non è molto e in un periodo particolare come questo accade anche che il primo impegno contro il Belgio, valido per le qualificazioni agli Europei 2022, sia stato rimandato per il Coronavirus. Pertanto, sfruttando lo slot temporale del 29 novembre-6 dicembre, si è deciso per un raduno. Il tecnico pugliese ha convocato, dunque, 21 giocatori, per dare seguito al meeting avvenuto a Novarello (NO) ormai un paio di mesi fa, inserendo 4 novità nel suo roster: Simone Achilli (2001) dell’Olimpus Roma, il pivot dell’Acqua&Sapone Gui, la stella dell’Avellino Fantecele e il difensore della Feldi Eboli Bissoni.

Nell’intervista concessa a OA Sport (in collaborazione con Sport2U) nel corso dell’ultima puntata di Futsal2U condotta da Michele Cassano e da Giandomenico Tiseo, Bellarte ha tracciato le linee guida: “In questo momento non possiamo fare bilanci, siamo solo al secondo raduno e nella prima fase del lavoro, ovvero quella esplorativa. Dobbiamo cercare di dare stabilità e di amalgamare la squadra. Gli obiettivi che ci siamo dati sono quelli di ringiovanire la rosa, creando però un mix di giocatori che possono portare esperienza ed entusiasmo“.

Un’Italia, dunque, da lavori in corso in cerca di una propria fisionomia: “Il mio compito sarà quello di dare libero sfogo alle qualità dei calciatori, sono loro i primattori in campo. La mia filosofia è quella di creare una selezione che sia composta non dai migliori singoli, ma da giocatori capaci di instaurare le migliori relazioni possibili in campo. Per questo, più che parlare di costruzione di un gruppo, intendo la composizione di una vera squadra“.

E dunque il programma di incontri fa riferimento al 2021. Gli azzurri, inseriti nel Girone 7, affronteranno il Montenegro, la Finlandia e il citato Belgio, con i finlandesi che non ispirano un bel ricordo in chiave qualificazione iridata. Ricordiamo che le 32 compagini sono divise in otto gironi di quattro, in cui ognuna delle squadre affronta le altre due volte, in casa e fuori. Le otto vincitrici e le sei migliori seconde si qualificano al torneo finale, mentre le due seconde classificate rimanenti avanzano agli spareggi: “Ci prepareremo in vista dell’esordio del 28 gennaio contro il Montenegro, affrontando poi il 2 febbraio la Finlandia in casa, poi a marzo due partite e ad aprile altrettante. Non ci sarà spazio per amichevoli, ci sarà solo modo di difendere la maglia azzurra“.

Bellarte, da questo punto di vista, preferisce non lamentarsi del poco tempo a disposizione per sistemare la formazione del Bel Paese, confidando nella voglia dei suoi calciatori di trovare partita dopo partita le risposte e soprattutto la chimica giusta.

VIDEO-INTERVISTA A MASSIMILIANO BELLARTE





Foto: comunicato divisione calcio a 5