Busto Arsizio-Palmberg Schwerin orario, tv, programma, streaming Champions League volley femminile

Busto Arsizio tonerà in campo oggi, alle ore 20.30, per il secondo match di Champions League contro le tedesche del Palmberg Schwerin. Una sfida molto importante per le lombarde che dovranno assolutamente vincere per sperare di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Marco Fenoglio si affiderà come sempre al talento fisico e tecnico delle sue schiacciatrici Camilla Mingardi, Alessia Gennari e Alexa Gray. In cabina di regia dovrebbe esserci la statunitense Jordyn Poulter anche se sono in ascesa le quotazioni della giovane e talentuosa Asia Bonelli.

Il Palmberg Schwerin è ormai una realtà consolidata a livello europeo e negli ultimi anni ha partecipato con costanza alla Champions League di volley femminile. Le ragazze guidate da Felix Koslowski attualmente occupano la seconda piazza in campionato. Da tenere d’occhio le schiacciatrici Taylor Agost ed Hayley Spelman oltre alla centrale Lauren Barfield.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Busto Arsizio-Palmberg Schwerin, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della CEV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BUSTO ARSIZIO-PALMBERG SCHWERIN CHAMPIONS LEAGUE: PROGRAMMA

MERCOLEDì 2 DICEMBRE:

20.30 Unet E-Work Busto Arsizio vs Palmberg Schwerin

Diretta streaming sul canale YouTube della CEV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse