Boxe sugli scudi a dicembre: Joshua per il Mondiale, i grandi ritorni di Golovkin e Canelo, la Milano Boxing Night

Sarà un dicembre molto intenso per tutti gli appassionati di boxe, pronti a gustarsi una vera e propria scorpacciata di incontri di cartelli nelle prossime tre settimane: fino a Natale ne vedremo davvero delle belle e ci sarà sicuramente da divertirsi per chiudere in bellezza questa tormentata stagione. L’emergenza sanitaria ha purtroppo limitato il calendario internazionale per diversi mesi, ma la conclusione dell’anno si preannuncia estremamente scoppiettante e lo spettacolo sarà davvero di primissimo ordine.

Guarda la grande boxe su DAZN

Loading...

Loading...

Si partirà subito con un piatto di lusso: sabato 12 dicembre la O2 Arena di Londra aprirà le proprie porte per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il detentore Anthony Joshua, protagonista lo scorso anno di “Clash on the Dunes”, tornerà a combattere e lo farà in casa sua dopo le trasferte tra USA e Medio Oriente. Il britannico incrocerà i guantoni col bulgaro Kubrat Pulev, ex Campione d’Europa e desideroso di sfilare le cinture al grande favorito della viglia. Il vincitore andrà poi finalmente a sfidare Tyson Fury (Campione del Mondo WBC) per l’unificazione dei titoli della categoria regina?

Cinque giorni dopo ci sarà la Milano Boxing Night: all’Allianz Cloud del capoluogo meneghino, giovedì 17 dicembre, saranno i pugili italiani ad essere i protagonisti della scena, dopo che la francese Maiva Hamadouche sarà salita sul ring per difendere la sua cintura IBF dei pesi superpiuma contro la serba Nina Pavlovic. Francesco Patera, ex Campione d’Europa dei pesi leggeri (23 vittorie, 8 sconfitte), incrocerà i guantoni con l’infinito Devis Boschiero (48-6-2) in un incontro che mette in palio il vacante Mondiale Silver WBC dei pesi leggeri. Luca Rigoldi, invece, difenderà il titolo europeo dei pesi supergallo contro il britannico Gamal Yafai.

Poi un weekend di fuoco: nella notte tra venedì 18 e sabato 19 dicembre toccherà al kazako Gennady Golovkin, Campione del Mondo IBF dei pesi medi, contro il polacco Kamil Szeremeta all’Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood. Il giorno dopo, invece, sempre negli USA ma in località ancora da definire, rivedremo all’opera Canelo Alvarez! Il fuoriclasse messicano, Campione del Mondo in quattro differenti categorie di peso, tornerà sul ring dopo aver steso il russo Sergey Kovalev e dovrà difendere la cintura iridata WBA dei super medi contro il temibilissimo britannico Callum Smith. Tutti questi eventi saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse