Boxe, parità di genere alle Olimpiadi 2024: pass uguali per uomini e donne, cambia il numero di eventi

La boxe ha rischiato seriamente di restare fuori dalle Olimpiadi di Tokyo a causa di alcuni casi di corruzione e di alcuni incontri che negli ultimi anni si sono conclusi con verdetti sorprendenti (vittorie assegnate a pugili che sul ring erano parsi chiaramente sconfitti). Il pugilato sarà presente ai Giochi rinviati alla prossima estate a causa dell’emergenza sanitaria, ma nel frattempo si inizia già a pensare alle Olimpiadi di Parigi 2024: mancano quattro anni alla rassegna a cinque cerchi in programma nella capitale francese e ieri il CIO ha varato una serie di novità importanti per l’intero programma della kermesse, scatenando così una serie di variazioni anche per quanto riguarda la nobile arte.

Per la prima volta nella storia, infatti, la boxe raggiungerà il perfetto equilibrio di genere nel numero degli atleti. Si tratta di un obiettivo perseguito attivamente dal Presidente Thomas Bach e che stravolge completamente tutto quello che circonda il ring. Saranno a disposizione 126 posti per sesso a Parigi 2024, mentre a Tokyo 2021 ci saranno 206 uomini e 80 donne. Calerà, come si è già intuito, il numero di pass complessivi: saranno 252 tra quattro anni, mentre tra pochi mesi in Giappone vedremo all’opera ben 286 pugili.

Loading...

Loading...

Non cambierà il numero complessivo di eventi che assegneranno le medaglie. Saranno sempre 13, ma cambierà la loro disptribuzione: 7 maschili e 6 femminili, mentre a Tokyo 2021 saranno 8 per gli uomini e 5 per le donne. Le categorie di peso che vedremo all’opera ai Giochi di Parigi 2024 non sono ancora state svelate e verranno ufficialmente definite nel corso dell’ultimo trimestre del 2021. Ovviamente si sa già chi combatterà alle prossime Olimpiadi, previste dal 23 luglio all’8 agosto 2021: 52 kg, 57 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg per gli uomini; 51 kg, 57 kg, 60 kg, 69 kg, 75 kg per le donne.

Va ricordato che le categorie maschili sono già state ridotte rispetto a Rio 2016: sono infatti scomparsi i mosca leggeri, i gallo e i superleggeri, mentre sono stati introditti i piuma. Contestualmente le categorie femminili erano già salite da tre a cinque rispetto all’edizione brasiliana.

Foto: Lapresse