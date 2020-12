Mike Tyson è stato uno degli indiscussi protagonisti dell’universo sportivo in questo particolare 2020 che volge al termine. La grande icona della boxe degli ultimi 30 anni si è infatti rimesso i guantoni e ha deciso di tornare sul ring, a 15 stagioni di distanza dalla sua ultima apparizione in un contesto agonistico. Il ribattezzato Iron Mike è tornato a combattere a 54 anni suonati, fronteggiando un’altra vecchia gloria del passato, quel Roy Jones Jr. che si è rimesso in gioco da provetto over 50. Il già Campione del Mondo dei pesi massimi ha dimostrato un fisico scolpito, lontanissimo dalla media per un cinquantenne: i muscoli e la potenza di Mike Tyson hanno quasi ricordato quelli dei tempi d’oro.

La speranza degli appassionati della nobile arte è quella di rivederlo all’opera nel 2021 in un nuovo incontro di esibizione (si parla anche di una chance al Colosseo di Roma), ma nel frattempo Mike Tyson continua a fare parlare di sè grazie ad alcune dichiarazioni arrivate in occasione di queste festività natalizie. Ai microfoni di Zab Judah (ex campione e ora apprezzato opinionista televisivo) ha parlato del grande match con Trevor Berbick, contro cui vinse il suo primo Mondiale WBC nel 1986: “Quando salii sul ring dell’Hilton Hotel di Las Vegas nel novembre del 1986 contro Berbick avevo in testa solo di vendicare Ali, ricordando perfettamente il Natale di rabbia nel 1981. Poi solo alla fine del match mi sono reso conto che ,si avevo vendicato il mio idolo, ma avevo anche vinto il titolo mondiale“.

Mike Tyson si riferisce alla contesa dell’11 dicembre 1981, quando Berbick riuscì clamorosamente a sconfiggere Muhammad Alì, grande idolo di Iron Mike, il quale riuscì a osservare il mito vivente nel leggendario combattimento di Nassau (il celeberrimo “Drama in Bahama”).

Foto: Lapresse