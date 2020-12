Boxe, dramma per Nino Benvenuti: è morto il figlio Stefano

Tragedia per Nino Benvenuti: è morto suo figlio Stefano. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il 58enne primogenito del campione olimpico sarebbe scomparso qualche giorno fa. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un bosco del Carso. Secondo gli inquirenti si sarebbe tolto la vita.

Stefano Benvenuti stava scontando un pena di quattro anni per furto dei gioielli ai danni dell’ex compagna ma la scorsa primavera aveva ottenuto gli arresti domiciliari a causa del Covid-19. Sempre secondo i colleghi di Sport Mediaset il rapporto tra Nino Benvenuti e il figlio era abbastanza complicato.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2018 il campione olimpico di Roma 1960 raccontò: “Il rapporto coi figli. Quelli avuti con Giuliana, cinque inclusa una adottata, non li vedo, non li sento, non mi vogliono parlare. Lei me li ha messi contro. Ho nipoti che non conosco e penso che, anche se non sono stato un buon padre, potrei ancora essere un buon nonno“.

Foto: Olycom