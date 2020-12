Saul Alvarez, soprannominato e conosciuto da tutti come ‘Canelo’, si è laureato campione del mondo WBA e WBC dei pesi supermedi, superando nettamente ai punti e con verdetto unanime il britannico Callum Smith, imbattuto prima di oggi e detentore proprio della cintura WBA (quella WBC era vacante). All’Alamodome di San Antonio è andato in scena un match a senso unico, nel quale il messicano ha prevalso per una tecnica superiore. Nel complesso un pugile completo e di un altro pianeta rispetto al nativo di Liverpool. Il 30enne di Guadalajara, a questo punto, mette nel mirino la riunificazione delle cinture.

“Ho fatto un grande lavoro dopo 13 mesi senza combattere contro un ottimo pugile come Smith. Ringrazio la gente che è qui e mi dà un grande appoggio. Questa è l’era di Canelo. Ho dimostrato forza, rapidità, senso della distanza. Ho fatto il mio lavoro. Smith è molto forte, lo rispetto tanto. Ma se sono il miglior pugile pound for pound, c’è una ragione…”, ha dichiarato con decisione Canelo.

Il messicano, campione del mondo in quattro categorie di peso differenti, ammette di trovarsi a suo agio da supermedio: “In questa categoria mi sento davvero bene, non ho problemi di peso. Mi sento forte, l’ho dimostrato. Mi sento più forte che mai, all’apice della carriera. Mi sento maturo. Penso che questa sia una delle mie vittorie più belle in carriera”.

Alvarez mette nel mirino obiettivi sempre più ambiziosi, lasciando anche la porta aperta all’attesissimo terzo atto con Gennady Golovkin: “Ora voglio unificare le cinture in questa categoria. Se la gente vuole la terza sfida con Golovkin, dico la verità: sono pronto ad affrontarla. Sono qui per combattere con i migliori e non scappo con nessuno. Sono molto orgoglioso di aver vinto il Mondiale in quattro diverse categorie di peso. Adesso andiamo avanti”.