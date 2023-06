Bob, Coppa del Mondo 2021-2022: di nuovo in scena ad Igls con Francesco Friedrich già pronto alla prima fuga

Tutto pronto per il secondo appuntamento stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob 2021-2022. Il palcoscenico sarà il medesimo, ovvero il budello austriaco di Igls-Innsbruck, e gli spunti di interesse non mancheranno.

Si inizierà sabato alle ore 14.30 con il bob maschile che, come sempre, si potrà riassumere in un “Francesco Friedrich contro tutti”. Il dominatore delle ultime annate, infatti, è reduce da un netto successo anche nella prima gara, con quasi mezzo secondo di vantaggio sul suo primo rivale, il connazionale Johannes Ludwig. Alle loro spalle attenzione al britannico Brad Hall, che ha approcciato davvero bene alla stagione, quindi al canadese Justin Kripps e allo statunitense Codie Bascue, di nuovo pronti alla battaglia. Dopo un esordio opaco (eliminati già nella prima manche), gli azzurri Mattia Variola e Patrick Baumgartner vogliono rifarsi.

Domenica il programma scatterà alle ore 10.00 con la gara di bob femminile nella quale sarà, come sempre, ancora la Germania protagonista. Laura Nolte ha vinto la prima uscita davanti alla connazionale Kim Kalicki, mentre Mariama Jamanka ha mancato il podio, e quindi la tripletta, per un solo centesimo. Oltre alla loro consueta sfida, le nordamericane sono tornate per vendere cara la pelle, incominciando dalla canadese Christin de Bruin (terza a Igls 1) e la statunitense Kaillie Humphries, con Elana Meyers-Taylor a ruota.

La conclusione si vedrà dalle ore 14.00 con il bob a 4 e, di conseguenza, di nuovo con Francesco Friedrich protagonista. Il fuoriclasse tedesco, già vincitore della prima prova sul budello austriaco, cerca il bis per allungare subito in classifica. I rivali sono i medesimi, con l’unica differenza che all’esordio Brad Hall ha chiuso nella piazza d’onore a pari merito con Johannes Lochner.

Foto: Lapresse