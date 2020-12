Biathlon oggi, Mass Start Hochfilzen: orari, tv, programma, streaming, startlist

Si conclude quest’oggi la quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 sulle nevi di Hochfilzen (Austria). Sarà tempo di mass start per atleti ed atlete e le emozioni non mancheranno di certo.

Sarà anche in questo caso un “Festival norvegese”? Sì, perché nella sprint e nell’inseguimento lo spartito non è mai cambiato. Al maschile Sturla Holm Laegreid, il giovane norvegese classe 1997, ha fatto doppietta e dopo la prova sui due poligoni si è issato in vetta anche nella pursuit. Seconda posizione per il francese Emilien Jacquelin, che ha ottenuto lo stesso piazzamento conquistato la settimana scorsa nel format. Grande prova al tiro del francese che ha trovato il 20/20 e, tagliando il traguardo a 8.5 secondi dal vincitore, si è conclusa con una volata vincente davanti all’asso scandinavo Johannes Boe, terzo e ancora una volta sul podio. Il leader della classifica generale ha commesso due errori inusuali nella prima serie a terra e ha forzato nella terza serie in piedi, chiudendo con il 17/20 al tiro a 8.9 secondi da Laegreid. A completare il successo del Team Norge ci sono stati il quarto posto di Vetle Christiansen e il sesto di Johannes Dale. In questo contesto la truppa norvegese sarà composta di ben sette unità e ne vedremo delle belle.

Inspirata dal suo compagno di squadra Laegreid, anche Tiril Eckhoff ha concesso il bis nell’inseguimento di Hochfilzen. La norvegese ha gestito al meglio il vantaggio accumulato nella sprint rispetto alle altre specialiste del format e ha chiuso un ottima prova al poligono (0+1+0+0) con 22.5 secondi su un ottima Hanna Oeberg (1+0+1+0), che guadagna terreno sulla connazionale Roeiseland in ottica classifica generale, ieri settima. Oggi entrambe le norvegesi possono far paura, badando però alla svedese.

In casa Italia Dorothea Wierer, autrice di una gara in rimonta e quasi perfetta, condizionata dall’errore commesso sull’ultimo bersaglio e dalla caduta occorsa in prossimità della salita successiva all’ intermedio dei 9.2 km a seguito di un contatto proprio con Elvira Oeberg, ha fatto vedere dei passi in avanti notevoli e vorrà giocarsi le sue chance al pari di Lisa Vittozzi e di Lukas Hofer, ieri poco brillante nelle serie di tiro.

Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming della mass start maschile e femminile di Hochfilzen, prove valide per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Ricordiamo che i canali di Eurosport sono visibili anche in streaming su DAZN.

STARTLIST MASS START MASCHILE HOCHFILZEN: PETTORALI DI PARTENZA

1 BOE Johannes Thingnes NOR 1 96

2 LAEGREID Sturla Holm NOR 2 120

3 DALE Johannes NOR 3 92

4 SAMUELSSON Sebastian SWE 4 64

5 FILLON MAILLET Quentin FRA 5 70

6 JACQUELIN Emilien FRA 6 88

7 BOE Tarjei NOR 7 63

8 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 8 86

9 FAK Jakov SLO 9 61

10 CLAUDE Fabien FRA 10 56

11 PONSILUOMA Martin SWE 11 72

12 DOLL Benedikt GER 12 46

13 LESSER Erik GER 13 21

14 WEGER Benjamin SUI 14 54

15 PEIFFER Arnd GER 15 36

16 LOGINOV Alexander RUS 16 43

17 HOFER Lukas ITA 17 41

18 GUIGONNAT Antonin FRA 18 25

19 DESTHIEUX Simon FRA 19 53

20 EDER Simon AUT 20 48

21 KRCMAR Michal CZE 21 16

22 BJOENTEGAARD Erlend NOR 22

23 ELISEEV Matvey RUS 23 26

24 NELIN Jesper SWE 24 48

25 MORAVEC Ondrej CZE 25 14

Qualified by Event points

26 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 35 58

27 GARANICHEV Evgeniy RUS 32 44

28 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 44 35

29 EBERHARD Julian AUT 27 34

30 KOMATZ David AUT 33 31

STARTLIST MASS START FEMMINILE HOCHFILZEN: PETTORALI DI PARTENZA

1 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1 84

2 OEBERG Hanna SWE 2 92

3 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 3 40

4 OEBERG Elvira SWE 4 88

5 ECKHOFF Tiril NOR 5 120

6 PREUSS Franziska GER 6 81

7 WIERER Dorothea ITA 7 71

8 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 8 97

9 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 9 46

10 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 10 42

11 HERRMANN Denise GER 11 50

12 DAVIDOVA Marketa CZE 12 41

13 PERSSON Linn SWE 13 68

14 HAUSER Lisa Theresa AUT 14 55

15 SKOTTHEIM Johanna SWE 15 6

16 LUNDER Emma CAN 16 61

17 SIMON Julia FRA 17 27

18 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 18 53

19 BRORSSON Mona SWE 19

20 VITTOZZI Lisa ITA 20 39

21 EGAN Clare USA 21 55

22 BESCOND Anais FRA 22 13

23 BLASHKO Darya UKR 23 7

24 KAZAKEVICH Irina RUS 24

25 ZDOUC Dunja AUT 25 24

Qualified by Event points

26 KRUCHINKINA Elena BLR 27 50

27 HETTICH Janina GER 26 47

28 SOLA Hanna BLR 37 47

29 CHEVALIER Chloe FRA 33 45

30 PUSKARCIKOVA Eva CZE 48 34

MASS START HOCHFILZEN: PROGRAMMA E ORARIO

DOMENICA 20 DICEMBRE:

12.00 Mass start maschile a Hochfilzen

14.25 Mass start femminile a Hochfilzen

MASS START HOCHFILZEN: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player e Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse