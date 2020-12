Biathlon, Lisa Vittozzi: “Sono contenta di ritrovato il mio tiro, spero di crescere in ogni gara”

Il 21° posto nella sprint odierna a Kontiolahti (Finlandia), sede del secondo round della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021, è da interpretare per Lisa Vittozzi. La sappadina, dopo aver dovuto sopportare la positività al Covid-19, sapeva di dover affrontare un inizio di stagione complicato. Difficoltà che, ancora ora, si evidenziano nelle frazioni sugli sci nelle quali il ritardo di condizione è evidente.

Oggi, però, dei miglioramenti si sono visti al poligono, con un solo errore, ricordando i sei bersagli mancati nell’individuale d’esordio e lo zero nella sprint del giorno successivo, ma con un range time molto alto. Nella prova odierna, invece, l’ottavo tempo di range time fa ben sperare: “Oggi non avevo delle bellissime sensazioni, ho ancora un po’ di sinusite e non mi sento benissimo. Ho comunque cercato di dare tutto. Pian piano mi sto sempre sentendo meglio e spero di crescere in ogni gara. Al poligono sono tornata a fare il mio tiro e di questo sono contenta“, le sue parole (fonte: Fondo Italia).

