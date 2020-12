Biathlon, le pagelle di oggi: la famiglia Bø e Öberg si prende la scena, Lukas Hofer l’unico a sorridere in casa Italia

Terminate le sprint maschile e femminile di Kontiolahti II ed è il momento di tracciare un bilancio di giornata. Un day-1 del secondo round della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 che ha visto emergere due protagonisti in modo chiaro, il norvegese Tarjei Bø e la svedese Hanna Öberg. Entrambi sono stati protagonisti di un grande prova sia al poligono che sugli sci stretti, curando al meglio tutti i dettagli del loro incedere. In casa Italia, l’unico che può abbozzare un sorriso è Lukas Hofer, perché per il resto questa prima uscita del secondo round finnico è stata poco confortante. Di seguito le pagelle:

PAGELLE SPRINT MASCHILE KONTIOLAHTI II 2020

Tarjei Bø 10 – Come i successi in Coppa del Mondo. Il 32enne di Stryn, vincitore della Coppa del Mondo 10 anni fa, è stato infallibile, colpendo tutti i 10 bersagli e salendo per la decima volta sul podio più alto assieme al fratello più titolato. Una giornata da 10.

Arnd Peiffer 8 – Nel day-1 dei veterani, anche il tedesco risponde presente. Una prova che riscalda il cuore: uno 0+0 a 13″9 dallo scandinavo. Nella prova dell’inseguimento di sabato potrebbe giocare qualche brutto scherzo.

Johannes Bø 7 – Anomalo quell’errore a terra nel poligono, ma comunque un podio arriva nella sprint. Il feeling con questa specialità è sempre di primo livello e la festa familiare con Tarjei è cosa particolarmente gradita.

Benjamin Weger 7 – Il quarto posto dello svizzero conferma che quando si tratta di riprendere a gareggiare, è tra i migliori a partire tra i blocchi. Il doppio zero odierno è un ulteriore segnale di grande consistenza.

Lukas Hofer 6.5 – Segnali di netta crescita per l’altoatesino sugli sci stretti (nono tempo di giornata), che ha però pagato dazio al poligono, commettendo un errore per serie e terminando 14° posto. Tuttavia, in vista dell’inseguimento di sabato, si può far bene.

Italia 5 – Giornata difficile per gli altri italiani che non sono riusciti a qualificarsi per l’inseguimento. Thomas Bormolini (63°, 0+3) e Dominik Windisch (67°, 2+2) erano all’esordio stagionale dopo essere arrivati in Finlandia solo martedì per le vicende legate al Covid. Più indietro i giovani Didier Bionaz (71°, 0+2) e Patrick Braunhofer (90°, 1+1). Prestazione chiaramente negativa, di squadra, ma non mancano le attenuanti.

PAGELLE SPRINT FEMMINILE KONTIOLAHTI II 2020

Hanna Öberg 10 – Sesta vittoria in carriera e in grandissima forma. La svedese concede il bis e, forte di due poligoni immacolati e del quarto tempo sugli sci, ha fatto sua la seconda sprint di Kontiolahti dopo aver vinto la prima domenica scorsa. La campionessa olimpica e mondiale svedese vola letteralmente nella classifica generale.

Anais Chevalier-Bouchet 8 – Ottimo ritorno dopo la maternità per la francese. Un decimo podio in carriera non si disprezza di certo, inserendosi nel panino delle sorelle svedesi con una prestazione di ottimo rilievo: sesto tempo sugli sci e un distacco di 9″6 dal vertice.

Elvira Öberg 9 – Primo podio in carriera (terzo), andando addirittura più forte della sorella nel fondo ma non potendo contrastarla per l’errore al poligono in piedi. Nell’inseguimento di sabato partirà a 27″9 da Hanna e sarà curioso capire che cosa farà. Di fatto le due ragazze scandinave hanno stabilito un primato: mai due sorelle erano riuscite a salire sul podio assieme nel biathlon.

Marte Røiseland 7 – Segnali di ripresa evidenti: il miglior tempo sugli sci e una buona prestazione al tiro con un errore in piedi parlano chiaro. Certo, in una gara nella quale ogni errore è costato molto caro, il quarto posto non può soddisfarla, ma in un percorso lungo tutto serve…

Tiril Eckhoff 5.5 – Non ci siamo ancora. Dopo le pessime prime due gare in Finlandia, l’ottavo posto di oggi sa di boccata d’ossigeno ma i due errori in piedi non sono all’altezza di un’atleta del suo livello.

Dorothea Wierer 5 – Nell’individuale di sabato scorso aveva mascherato con classe le difficoltà, ma oggi per Doro una brutta giornata. I due errori a terra hanno compromesso da subito la sua prova. Nell’inseguimento di sabato partirà 28ma a 1’37″8 dalla testa e non sarà affatto facile.

Lisa Vittozzi 5.5 – La nota positiva è l’unico errore in piedi, ma sugli sci la sappadina mostra ancora i suoi limiti. Del resto giorni di preparazione senza neve si fanno sentire e nell’ultimo giro si è pagato il conto. Il 21° posto a 1’27″5 parla chiaro.

Irene Lardschneider 6.5 – 46ma posizione e (0+1) alla quarta gara di Coppa del Mondo in carriera. Un risultato da considerare, per una zona punti sfiorata e una qualificazione all’inseguimento da apprezzare.

Federica Sanfilippo 5.5 – Il doppio errore nell’ultima serie la fa precipitare al 50° posto e sugli sci la velocità non è eccellente. Ci sarà nella pursuit di sabato e va bene così…

Nicole Gontier 4 – Brutta prova. La valdostana ha concluso 98ma con cinque giri di penalità, distribuiti in tre a terra e due in piedi.

Foto: LaPresse