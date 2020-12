Biathlon, le pagelle di oggi. Dorothea Wierer limita i danni dalle rivali, nuovo disastro Francia in staffetta

Il biathlon oggi, domenica 13 dicembre, ha visto proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Austria: ad Hockfilzen si è conclusa la terza tappa del circuito maggiore, scattata venerdì 11 dicembre con le sprint, mentre oggi si sono disputate la 10 km ad inseguimento femminile e la staffetta 4×7.5 maschile.

PAGELLE INSEGUIMENTO FEMMINILE

Dorothea Wierer, 7: all’ultimo poligono perde la possibilità di giocarsi un gradino del podio, ma il sesto posto finale è un buon risultato, che le consente di scalare tre posizioni nella generale (5a) e rilanciarsi prima della prossima tappa austriaca, importante perché vi saranno tre gare individuali, con la prima mass start della stagione.

Loading...

Loading...

Lisa Vittozzi, 6.5: il 17/20 al poligono è buono, ma nel finale perde qualche posizione di troppo (15ma). Rosicchia comunque altri tre posti nella generale e si porta 22ma, piazzamento quantomeno da difendere tra sprint ed inseguimento della settimana prossima per prendere parte anche alla gara con partenza in linea.

Marte Olsbu Roeiseland, 9.5: manca soltanto la perfezione al poligono, ma nonostante due errori vince nettamente la prova, prendendosi anche il pettorale di leader della classifica generale. La stagione è appena agli inizi, ma la norvegese sta inanellando già grandi prestazioni sugli sci.

Dzinara Alimbekava, 9.5: perfetta al poligono, mostra un ottimo passo sugli sci stretti, cedendo soltanto alla norvegese Roeiseland, che oggettivamente va molto forte. Da bella sorpresa, la bielorussa si sta confermando però una realtà di questa stagione di Coppa del Mondo, mostrando costanza di rendimento.

Hanna Oeberg, 9: deve mangiarsi le mani per la pessima sprint che ha compromesso l’inseguimento odierno. Trova il 20/20 al tiro, ma non riesce a centrare il podio, chiudendo quarta partendo col 29, e si ritrova da prima a terza nella classifica di Coppa del Mondo. Nel secondo weekend di gare in Austria ne vedremo delle belle.

PAGELLE STAFFETTA MASCHILE

Italia (Didier Bionaz, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Dominik Windisch), 6: prova inevitabilmente condizionata dal giro di penalità accusato da Bionaz, Hofer rimonta, Bormolini fa il suo dovere, tanto che ad un certo punto pare plausibile anche puntare nuovamente alla quinta piazza. Windisch chiude comunque degnamente all’ottavo posto.

Norvegia (Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe), 6: può sembrare un voto basso visto il secondo posto finale, ma considerando anche il nuovo harakiri francese, la formazione norvegese ha il demerito di non spingere abbastanza per distanziare la Svezia, ed alla fine Johannes Boe tradisce le attese all’ultimo poligono.

Svezia (Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson), 10: non poteva esserci miglior interpretazione della staffetta. Come nella prima uscita stagionale, gli svedesi tengono botta nelle prime due frazioni ed attaccano nella seconda parte di gara. Stavolta gli avversari sbagliano e la Svezia coglie al volo l’occasione per vincere.

Francia (Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet) 4: Jacquelin, che sia al lancio (Kontiolahti) o in seconda frazione (oggi), trova sempre il modo di rovinare tutto con una nuova serie al tiro in piedi ancora senza senso. La penalità pagata anche da Fillon Maillet costringe i transalpini infine ad un deludente sesto posto.

Germania (Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll, Philipp Horn), 9: probabilmente il terzo posto è il massimo risultato preventivabile alla vigilia, anche considerando che i teutonici non sono in formazione tipo. Grande lettura della gara e Russia sverniciata all’ultimo poligono per centrare il podio.

Foto: LaPresse