Biathlon, la classifica delle migliori tiratrici del circuito. Dorothea Wierer unica italiana in top 20

Il biathlon ha visto andare in scena quattro tappe della Coppa del Mondo 2020-2021: due in Finlandia, a Kontiolahti, e due in Austria, ad Hochfilzen. Nelle gare fin qui disputate sono state sei le italiane protagoniste tra le donne: Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo, Irene Lardschneider, Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Nicole Gontier.

Tra le migliori venti tiratrici del circuito maggiore vi è una sola azzurra, ovvero Dorothea Wierer, che si attesta al 6° posto con il 91%. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro delle migliori tiratrici al termine della quarta tappa della stagione 2020-2021, staffette escluse.

LA TOP 20 DELLE TIRATRICI IN COPPA DEL MONDO (STAFFETTE ESCLUSE)

1 KOLOMIYETS Alina KAZ 96% (29/30)

2 RIEDER Christina AUT 94% (47/50)

2 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 94% (47/50)

4 BLASHKO Darya UKR 92% (129/140)

4 HETTICH Janina GER 92% (129/140)

6 KRYUKO Iryna BLR 91% (73/80)

6 ZDOUC Dunja AUT 91% (128/140)

6 LUNDER Emma CAN 91% (128/140)

6 WIERER Dorothea ITA 91% (128/140)

6 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 91% (128/140)

11 LIE Lotte BEL 90% (72/80)

11 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 90% (126/140)

11 OEBERG Hanna SWE 90% (126/140)

11 SKOTTHEIM Johanna SWE 90% (126/140)

11 SEMERENKO Valentina UKR 90% (36/40)

11 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 90% (27/30)

17 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 88% (124/140)

17 HAMMERSCHMIDT Maren GER 88% (106/120)

17 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 88% (53/60)

20 SCHWAIGER Julia AUT 87% (87/100)

[…]

62 VITTOZZI Lisa ITA 82% (115/140)

68 LARDSCHNEIDER Irene ITA 80% (80/100)

94 SANFILIPPO Federica ITA 75% (53/70)

106 GONTIER Nicole ITA 70% (28/40)

NC CARRARA Michela ITA 50% (5/10)

Foto: LaPresse