Biathlon, Johannes Dale trionfa nella sprint di Kontiolahti. Thomas Bormolini unico azzurro a punti

Era nell’aria e alla fine è arrivata. Il norvegese Johannes Dale emula quanto fatto dalla bielorussa Dzinara Alimbekava nella tarda mattinata e nella sprint maschile di Hochfielzen riesce a raggiungere il primo successo (e podio) della giovane carriera. Una prova sontuosa, perfetta, chiusa con il doppio zero al tiro e un passo sugli sci inarrivabile per tutti gli avversari, che alla fine gli valgono 17″ di margine sul francese Quentin Fillon Maillet in ottica inseguimento di domani.

Il transalpino è parso decisamente in condizione rispetto a quanto offerto in Finlandia e con il 10/10 ha provato ad agguantare la prima vittoria in una sprint, fallendo l’obiettivo. Completa il podio un altro francese, un Fabien Claude ormai a tutti gli effetti terza forza del team, che con un bersaglio mancato ha terminato a 29″ dalla testa.

Continuano imperterriti i dubbi invece sullo stato di forma di Johannes Boe, che ha mancato l’ultimo dei dieci bersagli ed è letteralmente crollato nella terza tornata, terminando in quarta piazza a 41″ dalla testa. Un risultato tutt’altro che negativo, ma quello che sembrava un cammino tutto in discesa verso la terza sfera di cristallo comincia ad assumere una fisionomia decisamente diversa, almeno per il momento. Seguono lo svedese Sebastian Samuelsson, oggi a 44″ con il 10/10 ma meno brillante nel fondo rispetto alla Finlandia, e Emilien Jacquelin che invece ha fatto davvero paura ancora una volta nella prima parte di gara, pagando leggermente il conto negli ultimi metri ma chiudendo sesto a 45″ con due errori.

Disastro Italia, difficile trovare un altro modo per definire la prestazione odierna dove il solo a raccogliere punti è stato il livignasco Thomas Bormolini. La ragione va ricercata ancora una volta nelle percentuali al tiro dei due big, visto che Lukas Hofer, nonostante una parte sciata ancora una volta oltremodo convincente, ha sparato col 50% (1+4) e ha terminato 50esimo a 2’12”, un paio di posizioni alle spalle di Domink Windisch (3) che dunque partirà accanto a lui nell’inseguimento. Bormolini invece ha commesso un solo errore nella serie in piedi ed è stato premiato con la trentasettesima piazza, a 1’51” dalla testa, che gli vale i primi punti stagionali. Si qualifica in extremis per la gara di domani anche Didier Bionaz, sessantesimo a 2’26” con due bersagli mancati a terra. 73esimo con il 10/10 invece Patrick Braunhofer, che ha fatto veramente tanta fatica oggi terminando a 2’47”

Da segnalare anche che non è partito il tedesco Arnd Peiffer, punta della squadra tedesca, che ha lasciato Hochfielzen per motivi personali. Incerta la sua presenza nella staffetta di domenica.

