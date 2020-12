Biathlon, Dorothea Wierer cerca il riscatto nella sprint di Kontiolahti 2. Hanna Oeberg ancora l’atleta da battere

A distanza di soli quattro giorni dalla sprint di Kontiolahti, che ha chiuso la prima tappa stagionale della Coppa del mondo 2020/2021 di biathlon, le migliori rappresentanti della disciplina sono pronte a ripetersi, sullo stesso tracciato e nello stesso format. Il calendario infatti, fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria in corso, prevede nella sua prima parte una doppia ripetizione di appuntamenti, prima in Finlandia e poi in Austria, dove si gareggerà a Hochfielzen.

Domenica abbiamo assistito all’assolo della predestinata svedese Hanna Oeberg, che in un vero stato di grazia assieme alle compagne di team, ha saputo mettere in scena la prova perfetta, col miglior tempo sugli sci e uno zero al poligono che non ha lasciato scampo a nessuna. A differenza dello scorso weekend, però, in questa occasione alla sprint seguirà anche l’inseguimento e dunque sarà ancora più fondamentale limitare i danni in caso di giornata no oppure costruire un tesoretto di secondi da gestire nella seconda prova, in programma domenica.

Loading...

Loading...

A questo proposito per Dorothea Wierer sarà ancora una volta fondamentale la fase di tiro. La condizione di tutta la nazionale italiana non è ancora al meglio e dunque con ogni probabilità sia l’altoatesina che Lisa Vittozzi dovranno restare ancora in difesa domani, cercando poi di sfoderare le armi nel fondamentale appuntamento sui quattro poligoni di fine tappa. Le temperature sono calate in questi giorni e la neve dovrebbe essere più favorevole a quanto le nostre gradiscono, rispetto al primo round finlandese. Inoltre anche il non-fattore stanchezza giocherà a vantaggio di chi è meno in condizione, non avendo quindici pesantissimi km sulle gambe dal giorno prima.

Oltre a Oeberg le favorite d’obbligo sono la norvegese Marte Roeiseland, seconda domenica, e la tedesca Denise Herrmann, che ha gettato al vento il poligono in piedi mentre era in condizione di giocarsi il successo contro la svedese. Sembra partire un gradino sotto invece Tiril Eckhoff, forse uscita dalla bolla magica al tiro che la ha accompagnata nella fase centrale della scorsa stagione e che le ha permesso di contendere la sfera di cristallo a Dorothea Wierer. Tra i nomi più a sorpresa, attenzione alla sorellina Elvira Oeberg, che ha già dimostrato di avere il ritmo della sorella sugli sci, e alla neo mamma francese Anais Chevalier-Bouchet, che è parsa fin da subito in eccellente condizione.

michele.brugnara@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL BIATHLON

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse