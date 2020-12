Basket, Serie A 2020-2021: Virtus Roma vicina al ritiro dal campionato

La presenza della Virtus Roma nella Serie A di basket è ormai appesa ad un filo sottilissimo, che è pronto a spezzarsi da un momento all’altro. Con ogni probabilità tra oggi e domani il patron Toti deciderà di ritirare la squadra dal campionato italiano, anticipando così l’esclusione da parte della FIP.

Alcuni dei principali quotidiani italiani hanno riportato la notizia del mancato accordo tra la famiglia Toti e il gruppo di investitori americani che avrebbero dovuto assumere la proprietà del club capitolino. Un nulla di fatto nella trattativa che porterà così all’addio della Virtus Roma dalla massima serie del basket italiano.

La situazione per la Virtus Roma era già precipitata quando la società non ha versato la quarta rata Fip. Un mancato pagamento che avrebbe prima portato ad una penalizzazione di tre punti e poi addirittura all’esclusione dal campionato. Il tutto verrà anticipato dal ritiro della squadra.

Credit: Ciamillo