Basket, Serie A 2020-2021: per Brescia vicina la firma con coach Buscaglia

Cambio in panchina per la Germani Brescia. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società lombarda ha deciso per l’esonero di Vincenzo Esposito ed al posto dell’allenatore campano arriverà Maurizio Buscaglia, che ritorna su una panchina di Serie A dopo le esperienze con Reggio Emilia, con cui rescinderà il contratto, e soprattutto Trento.

Buscaglia è attualmente il commissario tecnico dell’Olanda, nazionale con la quale è in piena lotta per qualificarsi agli Europei 2022, nonostante la sconfitta di misura contro la Turchia. L’allenatore pugliese è stato dal 2010 al 2019 sulla panchina di Trento, centrando le promozioni prima in A2 e poi in A, arrivando a giocare con la squadra trentina anche la finale Scudetto (sconfitta in gara-6 contro Milano).

Loading...

Loading...

Esposito paga un avvio di stagione davvero complicato. Brescia è attualmente al penultimo posto con solo due vittorie all’attivo e nell’ultimo turno di campionato ha perso contro la Happy Casa Brindisi.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo