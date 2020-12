Basket, Serie A 2020-2021: la Virtus Roma non paga la rata FIP. Restano cinque giorni ai capitolini per evitare l’esclusione dal campionato

La Virtus Roma non ha ancora saldato la Rata FIP e, dunque, dato che la giornata odierna era l’ultima per evitare la penalizzazione, ora si vedrà togliere tre punti nella classifica della Serie A 2020/2021 di pallacanestro. Questo, però, è nulla rispetto a ciò che rischia il sodalizio capitolino se la rata non venisse pagata entro il 9 dicembre. Infatti, se nemmeno entro quella data i soldi verranno versati, il team della capitale sarà escluso dal campionato.

Stante quanto riportato su Il Tempo, la trattativa che prevedeva la cessione della società a una cordata statunitense si è affievolita nonostante la disponibilità del patron Claudio Toti a farsi carico delle pendenze pregresse in caso di conclusione rapida. Ormai la situazione, per i capitolini, è disperata e il basket italiano rischia di ricevere l’ennesimo brutto colpo.

Il match in programma contro Trieste domenica alle 16.30, che la Virtus, peraltro, affronterà senza avere a disposizione gran parte dei suoi uomini migliori, rischia seriamente di essere l’ultimo per il sodalizio romano in serie A. E’ bene ricordare, a margine di tutto quanto, peraltro, che al momento ai cestisti presenti in rosa è stato pagato un solo stipendio.

